Куди поїхати в Європі навесні з обмеженим бюджетом — Finance.ua

Куди поїхати в Європі навесні з обмеженим бюджетом Сьогодні 11:15 — Особисті фінанси

Куди поїхати в Європі навесні з обмеженим бюджетом, Фото: bezviz.co.ua

Велика кількість людей, які люблять подорожувати, переконані, що весна — найбільш вдалий час відправитися у мандрівку, щоб наповнитися силами та енергією після холодів та похмурої зими. Весняний період вважається міжсезонням, отже на популярних напрямках значно менше туристів, аніж у топ-сезон. Тому у містах не лише набагато менше людей, але й досить низькі ціни.

Видання Travel Off Path склало рейтинг найдешевших міст Європи для відвідування навесні 2024 року.

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Перше місце посідає місто Софія в Болгарії. Нещодавно Європейська асоціація турагентів і туроператорів (ECTAA) обрала країну пріоритетним напрямком для відвідування серед туристів у 2024 році. Однією з названих причин став широкий вибір варіантів відпочинку при низьких цінах. За даними Statista, день в болгарській столиці обійдеться в середньому в 36,9 доларів.

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На другому місці — Бухарест, Румунія. Провести день в румунській столиці обійдеться в 41,97 дол. Часто Бухарест називають «Парижем Східної Європи», але обидва міста мають унікальну привабливість. Туристи можуть насолодитися такими вражаючими пам’ятками, як Румунський Атенеум, район Ліпскань і парк Херастрау.

Третє місце — Краків, яке є другим за величиною містом у Польщі. Щоденні витрати оцінюються в 47,19 доларів. І хоча місто часто залишається у тіні столиці Варшави, тут знаходиться велика кількість пам’яток, на які варто звернути увагу. Чого вартує лише Вавельський замок, розташований на однойменному пагорбі.

Будапешт посідає четверте місце, де на проведення одного дня доведеться витратити в середньому в 48,7 доларів. Угорську столицю часто називають «Перлиною Дунаю». Мандрівники можуть відвідати не лише шикарні пам’ятки архітектури, але й відпочити у знаменитих термах.

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І на п’ятому місці знаходиться столиця Боснії та Герцеговини. У місті Сараєво можна укласти свої щоденні витрати в 49,59 доларів. Це робить місто ідеальним для мандрівників, які хочуть познайомитися з багатою історією і культурою регіону при обмеженому бюджеті.

УНІАН За матеріалами:

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