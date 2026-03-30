Куди поїхати у відпустку на початку літа (інфографіка)

Співзасновник Original Travel Том Барбер поділився списком місць, які варто відвідати в червні. Ідеальними для таких туристів можуть стати кілька напрямків від Румунії до Перу.

Про це пише The Independent

АІ інфографіка finance.ua

Румунія

Любителі історії будуть у захваті від Трансильванії в центральній Румунії з її добре збереженими середньовічними містами.

Експерт радить завітати до містечка Сібіу, щоб побачити неймовірну барокову архітектуру та бруковані вулиці. У Сігішоару ви зможете побачити цитадель на вершині пагорба та годинникову вежу, що датується 14 століттям. Також у Румунії фахівець радить не пропустіть замки Бран та Корвін.

«Трансільванія — цеодорож у часі. Створюється враження, ніби ти повернувся на кілька сотень років назад: чарівні маленькі села, все традиційне, люди досі користуються кіньми та возами, можна побачити пастухів. Це наче сцена з середньовіччя. Тут майже немає доріг та автомобілів — це справді старовинний край», — поділився він.

Менорка, Іспанія

У Менорці туристи можуть побачити як археологічні та культурні пам’ятки, так і відпочити на пляжах, чи дослідити скелі та ущелини. Острів огинає прибережна пішохідна стежка Camí de Cavalls довжиною 185 км. Нею можна обійти весь острів, хоча на це піде кілька тижнів. Однак можна вибрати певну ділянку і прогулятися нею.

Лісабон, Португалія

У столиці Португалії у червні ще не буде піку спеки, тож це чудовий час для прогулянок по горбистих вулицях, сповнених свого неповторного колориту. Експертка з подорожей Піппа ОʼКіф каже, що Лісабон «справді оживає в червні завдяки Сантос Популарес».

«Це, по суті, фестиваль, що триває місяць. Вулиці прикрашають і влаштовують там концерти під відкритим небом (arraiais), а також барбекю на вулиці. Найбільш примітні святкування відбуваються 12−13 червня на честь Санто-Антоніо», — пояснює вона.

Перу

Більшість людей думають про поїздку до Латинської Америки взимку, але насправді червень є ідеальним моментом для подорожі до Перу. У цей період там не надто спекотно.

«Мачу-Пікчу зараз дуже переповнене, але в [Священній] долині та навколо неї є багато чудових маршрутів для піших прогулянок», — зазначив фахівець.

В інших частинах країни можна побачити каньйон Колка, глибина якого сягає 3500 метрів. Цей напрямок підійде для любителів активного відпочинку, адже пропонує складний маршрут із підйомами та спусками

Малайзійська частина Борнео

Борнео — третій за величиною острів у світі. Він розділений між трьома країнами: Індонезією, Малайзією та Брунеєм.

Малайзійська частина острова складається зі штатів Сабах і Саравак, і цей куточок славиться прадавніми тропічними лісами та багатою культурою корінних народів. Подорож туди — ідеальна можливість ближче познайомитися з дикою природою. Окрім карликових слонів і носатих мавп, там можна побачити орангутангів у дикій природі.

«Також можна піднятися на човні вгору по річці, переночувати у традиційному племені та дізнатися про їхній спосіб життя. Це просто надзвичайне місце. Воно не настільки популярне, як мало б бути», — резюмував Том Барбер.

Водночас в 2026 році туристам слід готуватися до зростання витрат на відпочинок. Згідно з прогнозом експертів туристичного порталу Fodor’s, підвищення цін очікується через низку факторів, включно з геополітичною напруженістю та посиленням податкового тиску на туристичні потоки.

Як заощадити на подорожах у 2026 році:

Проявляйте гнучкість: обирайте спочатку тип поїздки («гірськолижний», «пляжний»), а потім підбирайте місце, яке відповідає вашому бюджету. Мандрівка у міжсезоння: уникайте пікових туристичних сезонів, коли ціни найвищі. Мінімізуйте витрати на житло та їжу: по можливості зупиняйтеся у друзів чи родичів та готуйте їжу самостійно. Подорожуйте з легким багажем: намагайтеся брати небагато речей, щоб уникнути додаткових зборів за перевезення багажу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.