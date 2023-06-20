Криптоплатформа Wyre, після 10 років роботи, оголосила про самоліквідацію — Finance.ua
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Криптоплатформа Wyre, після 10 років роботи, оголосила про самоліквідацію

Фондовий ринок
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Криптоплатформа Wyre, після 10 років роботи, оголосила про самоліквідацію
Криптоплатформа Wyre, після 10 років роботи, оголосила про самоліквідацію
Американська компанія криптоплатежів Wyre повідомила про закриття після десяти років роботи через тяжкі умови ведмежого ринку.
Згідно із заявою, фірма ухвалила «тяжке рішення, щоб захистити ключові зацікавлені сторони та клієнтів».
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Користувачі матимуть змогу безперешкодно вивести кошти з платформи до 14 липня. Після цієї дати запустять спеціальний процес погашення.
Команда Wyre також наголосила, що активи сервісу виставлені на продаж. Ділові пропозиції розглядатиме компанія 88 Partners.
Платформа опинилася на межі банкрутства після того, як у вересні 2022 року фінтех-компанія Bolt розірвала угоду про поглинання за $1,5 млрд.
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7 січня 2023 року Wyre обмежила виведення коштів, ввівши ліміт на 90% від депозиту. За інформацією ЗМІ, співзасновник та CEO Іоанніс Джіаннарос попередив співробітників про можливе закриття бізнесу. Пізніше фірма скасувала обмеження, повідомивши про фінансування від неназваного «стратегічного партнера».
За матеріалами:
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