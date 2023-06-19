ЄС планує запровадити ліміт на криптовалютне євро — до $3000 на людину — Finance.ua
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ЄС планує запровадити ліміт на криптовалютне євро — до $3000 на людину

Криптовалюта
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ЄС планує запровадити ліміт на криптовалютне євро — до $3000 на людину
ЄС планує запровадити ліміт на криптовалютне євро — до $3000 на людину
У мережі з’явились деталі щодо правил використання криптовалютного євро. Новий законопроект Євросоюзу про цифрове євро передбачає заборони на виплату відсотків, володіння великими сумами та можливість програмування.
Як стало відомо, цифрова валюта центрального банку (CBDC) має підтримувати функціонування у режимі офлайн з першого дня емісії. Про це повідомили журналісти видання CoinDesk, у розпорядження яких потрапив документ.
Очікується, що законопроект буде запропоновано на розгляд Єврокомісії 28 червня.
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У документі наголошується, що при використанні в офлайн-режимі рівень конфіденційності цифрового євро має бути як при знятті коштів у банкоматі. При цьому ні Європейський центральний банк (ЄЦБ), ні постачальники платіжних послуг не матимуть доступу до персональних даних під час здійснення транзакцій.
Згідно з законопроектом, магазини будуть зобов’язані приймати до оплати цифровий євро і не стягувати додаткових відсотків за цю послугу. Єдині можливі причини відмови — якщо магазини є надмалими підприємствами або у них відключено електроенергію.
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На цифровий євро не можуть зараховуватися відсотки, а ЄЦБ матиме право вводити додаткові заходи контролю. За словами члена виконавчої ради ЄЦБ Фабіо Панетти, для фізичних осіб слід запровадити обмеження на зберігання максимум 3000 євро (близько $3250), щоб забезпечити їх використання переважно для повсякденних платежів.
Раніше глава ЄЦБ Крістін Лагард заявляла, що цифровий євро може бути використаний для контролю платежів, які здійснюють фізичні особи. Вона припустила, що регулятор залишить без нагляду лише перекази на суму не більш як 400 євро.
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У травні 2022 року в ЄЦБ назвали анонімність користувачів цифрового євро небажаним варіантом розвитку подій. А у грудні припустили, що актив може бути випущений без застосування блокчейн-технології.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
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