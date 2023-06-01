В Євросоюзі підписали закон, що регулює криптовалюти — Finance.ua
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В Євросоюзі підписали закон, що регулює криптовалюти

Криптовалюта
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В Євросоюзі підписали закон, що регулює криптовалюти
В Євросоюзі підписали закон, що регулює криптовалюти
Європейський Союз зробив значний крок у регулюванні криптовалют — Європарламент прийняв закон про ринки криптоактивів (MiCA).
31 травня документ був підписаний Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою та Міністром сільського господарства Швеції Петером Куллгреном. Через 20 днів після публікації в офіційному журналі ЄС закон набуде чинності. Щоправда, окремі положення щодо стейблкоїнів будуть впроваджуватися протягом наступних півтора року.

Про що йдеться у документі

МіСА пропонує криптокомпаніям, включно з виробниками криптогаманців, отримати ліцензію на роботу в Євросоюзі. Також біржі будуть зобов’язані дотримуватися всіх норм управління та захисту прав споживачів, які діють на території ЄС.
Закон про цифрові активи є комплексною спробою ЄС врегулювати послуги, пов’язані з криптовалютами, які ще не охоплені чинним законодавством. Мета цього регулювання — сприяння інноваціям та чесній конкуренції, забезпечення високого рівня захисту прав споживачів, підтримка цілісності ринку та надання можливості провайдерам криптовалютних послуг масштабувати свій бізнес на міжнародній основі.
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Положення, що безпосередньо стосуються стейблкоїнів, набудуть чинності у липні 2024 року, тоді як більшість інших положень будуть впроваджені не раніше січня 2025 року. Такий поетапний підхід покликаний дати крипторинку достатньо часу для адаптації до нової регуляторної політики.
Закон отримав переважну більшість позитивних відгуків від великих гравців криптоіндустрії. Так, генеральний директор Ripple Кріс Ларсен високо оцінив положення MiCA, закликавши інших наслідувати його приклад. Він, зокрема, запропонував США черпати натхнення з комплексного підходу ЄС до регулювання криптовалют. Керівник Ripple підкреслив, що для зміцнення довіри до криптоіндустрії необхідна надійна нормативно-правова база і що багато інших країн G20 вже розробляють подібні рекомендації.
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