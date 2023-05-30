Криптовалютний експерт назвав фактори, необхідні для зростання Bitcoin — Finance.ua
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Криптовалютний експерт назвав фактори, необхідні для зростання Bitcoin

Криптовалюта
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Криптовалютний експерт назвав фактори, необхідні для зростання Bitcoin
Криптовалютний експерт назвав фактори, необхідні для зростання Bitcoin
Bitcoin готовий повернутися до зростання після завершення фази консолідації.
Таку думку висловив Тона Вейс, відомий криптовалютний аналітик. Однак, щоб відбулося зростання активу, необхідно подолати опір в $30 000. У разі успішного подолання цього рівня Bitcoin може оновити свої цьогорічні цінові максимуми.
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«У нас все ще є трохи часу в щотижневому масштабі, поки ми не досягнемо нового максимуму. Нам потрібно ще кілька тисяч. Нам потрібно зламати опір на рівні 30 000 доларів, нам потрібно перевернути Lucid SAR, а потім ми зіткнемося з деяким опором на рівні 34 000 доларів. Тож наразі 34 000 доларів — це головний опір», — заявив аналітик.
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Індикатор Lucid SAR є варіацією індикатора Parabolic SAR. Це індикатор спрямованого тренду. Він об'єднує ціну і час для розрахунку тренда і визначення точок входу і виходу.
Нещодавно Тон Вейс зазначив, що ймовірність зростання Bitcoin значно вища за ймовірність падіння. Наразі біткоїн відштовхнувся від рівня $26 000 і зараз торгується на рівні $27 240.

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За матеріалами:
cryptomisto
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