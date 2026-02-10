0 800 307 555
Домен AI.com придбали за $70 млн — це найвища публічно підтвердженою сумаза доменне ім’я. Покупцем є Крис Маршалек, співзасновник і генеральний директор криптовалютної біржі Crypto.com.

Що про це відомо

Крис Маршалек також підтвердив у соцмережі, що придбав адресу AI.com у квітні 2025 і з того часу формував команду для запуску продукту.
До речі, Crypto.com була заснована у 2016 році, і домен Crypto.com придбано раніше за значно меншу суму — у межах кількох мільйонів доларів, згідно з відкритими даними про історію компанії.
«Розсекречена» зараз угода з AI.com та запланований запуск платформи фіксують одну з найбільших точок перетину крипторинку, штучного інтелекту та масового споживчого продукту.
«Я придбав AI.com у квітні. З того часу ми створили команду і поступово працювали над проєктом. Були складнощі та непередбачувані моменти, але я радий нашому першому запуску цієї неділі під час Super Bowl», — написав Маршалек у Х.
Криптобіржа придбала найдорожчий домен у світі за $70 млн

Проєкт AI.com

Financial Times та брокер угоди також підтверджують продаж домена ще у квітні 2025. Платіж здійснили повністю в криптовалюті. Ім’я продавця не було розголошено.
Запуск сервісу відбувся 8 лютого 2026 під час трансляції Super Bowl LX. Проєкт позиціонують як споживчий сервіс із автономними AI-агентами, здатними виконувати різні дії від обміну повідомленнями до роботи з додатками та торгівлі. Як повідомляють прес-релізи та медіа, користувачі зможуть створювати персональних ШІ-агентів, які працюватимуть в ізольованих середовищах із шифруванням даних і контролем доступу.
У заявлених планах для AI.com також згадуються опції подальшого розвитку: інтеграції фінансових сервісів, маркетплейси агентів та інші продукти, але детальні часові рамки цих елементів наразі не оприлюднені.
До слова, домен AI.com до угоди мав історію торгів: його виставляли на продаж із запитуваною ціною близько $100 млн у 2025 році, але офіційна угода укладена на $70 млн.
Попередній рекорд публічної вартості доменного імені утримував Voice.com — приблизно $30 млн у 2019 році.
У відкритих списках угода з AI.com наразі фігурує як найвища за задокументованою ціною. Раніше домен AI.com протягом років використовували як редирект на різні ШІ-проєкти та компанії, зокрема OpenAI та xAI, без власного продукту.
Криптобіржа
