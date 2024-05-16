Кредитування малого та середнього бізнесу майже подвоїлося — Finance.ua

Кредитування малого та середнього бізнесу майже подвоїлося Сьогодні 10:45 — Кредит&Депозит

Кредитування малого та середнього бізнесу майже подвоїлося

В період війни кредитування малого та середнього бізнесу залишається драйвером ринку банківського кредитування.

Про це заявили банкіри під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«Основним драйвером збільшення кредитного портфеля МСБ була програма „5−7-9%“. Портфель МСБ банків виріс з 92 млрд грн в 2020-му до 160 млрд грн в 2023-му, — заявила в.о. директора департаменту ММСБ Ощадбанку Юлія Жуланова. — За результатами першого кварталу більшість банків мали позитивну тенденцію збільшення кредитного портфеля. Основними гравцями на ринку МСБ були Райффайзен, ПУМБ, Укрексім, Кредобанк, Ощадбанк. ПриватБанк мав деякі відтоки по кредитному портфелю».

Керівниця управління розробки інструментів для бізнесу Кредобанку Наталя Згоба каже, що державні банки весь час війни «дуже активні на ринку кредитування бізнесу, зокрема МСБ».

«Натомість банки з приватним капіталом, як вітчизняні, так і банки з іноземним капіталом, по-різному себе поводили. Хоча інтерес до кредитування з боку бізнесу не падає, а навіть зростає», — каже Наталя Згоба.

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Інші гравці ринку фіксують зростання своїх портфелів.

«Ми вже збільшили кредитний портфель МСБ майже на 70%. Ми бачимо перспективу в цьому напрямі. І в своїх показниках маємо найбільшу амбіцію саме в нарощуванні кредитного портфеля», — розповіла в.о. директора малого та середнього бізнесу Сенс Банку Яна Шумунова. «Попит клієнтів МСБ збільшується. І за підсумкам першого кварталу ми вже перевищили обсяги фінансування довоєнного часу. Цей попит зростає щодня», — констатує директорка департаменту малого та середнього бізнесу банку «Глобус» Оксана Шульга.

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Зростають портфелі не тільки класичного кредитування, але й інших інструментів фінансування.

«Ліквідність є у всіх банків. Ми готові розвивати МСБ. Минулого року портфель зріс на 50%, а за майже півріччя у нас вже 55% зростання. Ще один — чотири місяці, й банки будуть конкурувати за бізнес не тільки по програмі „5−7-9%“, але й по лізингу, факторингу, маленьким швидким кредитам», — пророкує заступник голови правління Таскомбанку Олег Поляк.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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