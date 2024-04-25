Кредитний рейтинг Boeing впав через вплив проблеми з контролем якості на грошовий потік — Finance.ua

Кредитний рейтинг Boeing впав через вплив проблеми з контролем якості на грошовий потік Сьогодні 23:12

Кредитний рейтинг Boeing впав через вплив проблеми з контролем якості на грошовий потік, www.nbcnews.com

Рейтингове агентство Moody’s знизило кредитний рейтинг Boeing Co. на одну сходинку, оскільки проблеми з контролем якості впливають на вільний грошовий потік авіабудівної компанії.

Про це повідомляє BNN Bloomberg.

Рейтингове агентство знизило рейтинг незабезпеченого боргу Boeing до Baa3 з Baa2. Прогноз по рейтингу негативний.

Зниження рейтингу відображає «неадекватну продуктивність» сегменту комерційних літаків Boeing, написав у звіті Джонатан Рут з Moody’s. За його словами, низькі показники не дозволили генерувати вільний грошовий потік на рівні, який раніше очікувався рейтинговим агентством.

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Таке рішення було прийнято після того, як компанія Boeing заявила, що в першому кварталі витратила 3,9 млрд доларів, а керівництво прогнозувало ще одне «значне» використання грошових коштів в поточному періоді.

Хоча показник першого кварталу виявився меншим, ніж очікували аналітики, він привернув увагу до фінансового удару, накладеного в результаті того, що авіабудівник уповільнив темпи виробництва 737 Max, щоб підвищити якість під суворим контролем американських регуляторів після того, як в січні панель відірвалася під час польоту 737 Max.

«Ці події та пов’язані з ними наслідки завадили збільшенню щомісячного обсягу виробництва 737, що могло б сприяти збільшенню вільного грошового потоку», — сказав Рут.

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Спред за облігаціями Boeing з погашенням у травні 2050 року збільшився на 5 базисних пунктів до 200 базисних пунктів станом на 15:00 за нью-йоркським часом, згідно з даними торгів облігаціями на біржі Trace. Спреди за короткостроковими борговими зобов’язаннями також розширилися.

Moody’s очікує, що несприятливі фактори, пов’язані з сегментом, збережуться щонайменше до 2026 року, і що річний вільний грошовий потік компанії не покриє $4,3 млрд боргу, що підлягає погашенню у 2025 році, і $8 млрд, що підлягає погашенню у 2026 році. Moody’s очікує, що Boeing випустить нові боргові зобов’язання для фінансування дефіциту.

Економічна Правда За матеріалами:

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