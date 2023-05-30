Кредитна установа «Нової пошти» у I кварталі року наростила статутний капітал на 120 млн грн — Finance.ua

Кредитна установа «Нової пошти» у I кварталі року наростила статутний капітал на 120 млн грн Сьогодні 06:40 — Фондовий ринок

Кредитна установа ТОВ «НоваПей Кредит», що входить до небанківської фінансової групи NovaPay, в I кварталі 2023 року збільшила статутний капітал на 120 млн грн — до 175 млн грн.

Про це йдеться у квартальній звітності компанії.

Це сталося в середині лютого, власником компанії з часткою 100% залишилося ТОВ «НоваПей», а бенефіціарами — власники групи компаній «Нова Пошта» В’ячеслав Клімов і Володимир Поперешнюк.

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У результаті власний капітал «НоваПей Кредит» за перший квартал цього року збільшився у 2,1 раза — до 230,79 млн грн, а зобов’язання скоротилися зі 173,62 млн грн до 3,13 млн грн.

Згідно зі звітністю, компанія в січні-березні-2023 збільшила чистий прибуток на 56,9% - до 7,28 млн грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Виторг «НоваПей Кредит» зріс на 68,7% - до 12,7 млн грн, операційний прибуток — на 25,2%, до 10,82 млн грн.

Зазначається, що в першому кварталі 2023 року активи компанії порівняно із січнем-березнем-2022 зменшилися на 17,5% - до 233,92 млн грн.

Нагадаємо: «НоваПей Кредит» у другому кварталі розмістило дебютний випуск облігацій на 100 млн грн.

Згідно з прогнозами в проспекті емісії, компанія у 2023 році планує отримати 27,06 млн грн чистого прибутку, у 2024 році - 242,23 млн грн, у 2025 — 411,66 млн грн.

Як зазначалося в проспекті, минулого року виторг компанії зменшився на 40,6% - до 29,89 млн грн, здебільшого — через запроваджені на початку війни кредитні канікули, а чистий збиток становив 2,15 млн грн проти чистого прибутку 24,40 млн грн роком раніше.

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