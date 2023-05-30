Кредитна установа «Нової пошти» у I кварталі року наростила статутний капітал на 120 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кредитна установа «Нової пошти» у I кварталі року наростила статутний капітал на 120 млн грн

Фондовий ринок
11
Кредитна установа ТОВ «НоваПей Кредит», що входить до небанківської фінансової групи NovaPay, в I кварталі 2023 року збільшила статутний капітал на 120 млн грн — до 175 млн грн.
Про це йдеться у квартальній звітності компанії.
Це сталося в середині лютого, власником компанії з часткою 100% залишилося ТОВ «НоваПей», а бенефіціарами — власники групи компаній «Нова Пошта» В’ячеслав Клімов і Володимир Поперешнюк.
Читайте також
У результаті власний капітал «НоваПей Кредит» за перший квартал цього року збільшився у 2,1 раза — до 230,79 млн грн, а зобов’язання скоротилися зі 173,62 млн грн до 3,13 млн грн.
Згідно зі звітністю, компанія в січні-березні-2023 збільшила чистий прибуток на 56,9% - до 7,28 млн грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Місце для вашої реклами
Виторг «НоваПей Кредит» зріс на 68,7% - до 12,7 млн грн, операційний прибуток — на 25,2%, до 10,82 млн грн.
Зазначається, що в першому кварталі 2023 року активи компанії порівняно із січнем-березнем-2022 зменшилися на 17,5% - до 233,92 млн грн.
Читайте також
Нагадаємо: «НоваПей Кредит» у другому кварталі розмістило дебютний випуск облігацій на 100 млн грн.
Згідно з прогнозами в проспекті емісії, компанія у 2023 році планує отримати 27,06 млн грн чистого прибутку, у 2024 році - 242,23 млн грн, у 2025 — 411,66 млн грн.
Як зазначалося в проспекті, минулого року виторг компанії зменшився на 40,6% - до 29,89 млн грн, здебільшого — через запроваджені на початку війни кредитні канікули, а чистий збиток становив 2,15 млн грн проти чистого прибутку 24,40 млн грн роком раніше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.