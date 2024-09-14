Країни з найвищим рівнем якості життя: яке місце посідає Україна — Finance.ua

Країни з найвищим рівнем якості життя: яке місце посідає Україна Сьогодні 14:19 — Світ

Країни з найвищим рівнем якості життя: яке місце посідає Україна, Фото: freepik

У першій половині 2024 року Люксембург став лідером рейтингу за якістю життя, тоді як Нігерія зайняла останнє місце серед 83 країн.

Про це свідчить щорічний рейтинг якості життя серед країн міжнародного проєкту Numbeo.

Рівень життя автори оцінюють за такими критеріями: клімат, рівень забруднення довкілля, купівельна спроможність населення, співвідношення цін на житло і доходу, вартість життя, рівень безпеки, якість охорони здоров’я, час у дорозі на роботу.

Топ-10 країн за якістю життя

1 місце: Люксембург — високі показники купівельної спроможності, безпеки та якості охорони здоров’я;

Люксембург — високі показники купівельної спроможності, безпеки та якості охорони здоров’я; 2 місце : Нідерланди — сильна економіка та високий рівень життя;



: Нідерланди — сильна економіка та високий рівень життя; 3 місце: Данія — відзначається чудовою соціальною підтримкою та безпекою;



Данія — відзначається чудовою соціальною підтримкою та безпекою; 4 місце: Оман — високий рівень безпеки та купівельної спроможності;



Оман — високий рівень безпеки та купівельної спроможності; 5 місце: Швейцарія — відома стабільністю та чудовою системою охорони здоров’я;



Швейцарія — відома стабільністю та чудовою системою охорони здоров’я; 6 місце: Фінляндія — сильний соціальний захист та якість життя;



Фінляндія — сильний соціальний захист та якість життя; 7 місце: Ісландія — стабільна економіка та соціальна підтримка;



Ісландія — стабільна економіка та соціальна підтримка; 8 місце: Австрія — поєднання безпеки, здоров’я та економічної стабільності;



Австрія — поєднання безпеки, здоров’я та економічної стабільності; 9 місце: Норвегія — високий рівень життя та соціального захисту;



Норвегія — високий рівень життя та соціального захисту; 10 місце: Швеція — стабільна економіка та високий рівень життя.



Згідно зі звітом Numbeo, на останньому місці Нігерія з показником 42.7.

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Трохи краща ситуація у Бангладеш, на Шрі Ланці, в Ірані, Перу, Лівані, Філіппінах, В’єтнамі та Таїланді.

На якому місці Україна

Україна займає 66-ту позицію, що свідчить про стабільний, але все ж нижчий рівень життя порівняно з європейськими країнами.

Цікаво, що у 2020 році за якістю життя Україна посідала 65 місце. Тобто повномасштабне вторгнення не спричинило різкого падіння країни у рейтингу.

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Згідно з оцінками, відбулось й певне покращення, зокрема, в галузі охорони здоров’я.

Водночас рф та білорусь знаходяться вище у рейтингу та займають 65 та 52 місця відповідно.

Нагадаємо, польське місто Білосток, у якому практично немає туристів, було визнано одним із найкращих місць для життя в Європі після схвальних відгуків його мешканців.

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