Країни ЄС затвердили перші у світі всеосяжні криптовалютні правила — Finance.ua
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Країни ЄС затвердили перші у світі всеосяжні криптовалютні правила

Криптовалюта
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Країни ЄС затвердили перші у світі всеосяжні криптовалютні правила
Країни ЄС затвердили перші у світі всеосяжні криптовалютні правила
Країни Європейського Союзу у вівторок, 16 травня, дали остаточну підтримку першому в світі комплексному набору правил для регулювання криптовалютних активів.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що на зустрічі міністрів фінансів ЄС в Брюсселі були схвалені правила, розроблені спільно з Європейським парламентом, який схвалив їх у квітні.
Яки пише видання, регулювання криптовалют стало більш актуальним для регуляторів після краху криптобіржі FTX.
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«Останні події підтвердили нагальну потребу в запровадженні правил, які краще захищатимуть європейців, які інвестували в ці активи, і запобігатимуть зловживанню криптоіндустрією з метою відмивання грошей і фінансування тероризму», — сказала Елізабет Свантессон, міністр фінансів Швеції, яка наразі головує в ЄС.
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Прийняті правила вимагають, щоб фірми, які хочуть випускати, торгувати та захищати криптоактиви, токенізовані активи та стейблкойни у 27 країнах Євросоюзу, мають отримати ліцензію.
Криптокомпанії заявляють, що вони хочуть певності в регулюванні, чинячи тиск на країни, щоб вони копіювали правила ЄС, а на регуляторів — щоб вони розробили глобальні норми для транскордонної діяльності.
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Британія окреслила поетапний підхід, починаючи зі стейблкоїнів і розширюючи його на непідкріплені криптоактиви пізніше, але чіткого графіка запровадження правил немає.
Сполучені Штати зосередилися на використанні чинних правил щодо цінних паперів для примусових дій у секторі, поки вони вирішують, чи запроваджувати нові правила і хто буде їх застосовувати.

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