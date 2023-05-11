Байден закликав закрити податкові лазівки, які приносять вигоду “багатим криптоінвесторам — Finance.ua

Байден закликав закрити податкові лазівки, які приносять вигоду “багатим криптоінвесторам 11.05.2023, 02:17 — Криптовалюта

Байден закликав закрити податкові лазівки, які приносять вигоду “багатим криптоінвесторам

Чинний президент США Джо Байден закликав закрити лазівки в законах, якими користуються учасники криптоспільноти, щоб недоплачувати державі податки.

Рішення, за його підрахунками, принесе в бюджет країни додаткові $18 млрд.

Пропозиція Байдена стала відповіддю на ініціативу республіканців, які закликали скоротити перевірки безпеки харчових продуктів, щоб зберегти $15 млрд бюджетних коштів.

Нагадаємо, міністр фінансів США Джанет Єллен вважає, що у влади країни можуть закінчитися кошти до 1 червня в разі, якщо не буде піднято стелю держборгу.

Пропозиції Байдена і республіканців можуть відкрити державній скарбниці доступ до так необхідних їй грошей.

Раніше президент також пропонував обкласти майнерів 30% податком.

cryptomisto За матеріалами:

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