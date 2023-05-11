Байден закликав закрити податкові лазівки, які приносять вигоду “багатим криптоінвесторам — Finance.ua
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Байден закликав закрити податкові лазівки, які приносять вигоду “багатим криптоінвесторам

Криптовалюта
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Байден закликав закрити податкові лазівки, які приносять вигоду “багатим криптоінвесторам
Байден закликав закрити податкові лазівки, які приносять вигоду “багатим криптоінвесторам
Чинний президент США Джо Байден закликав закрити лазівки в законах, якими користуються учасники криптоспільноти, щоб недоплачувати державі податки.
Рішення, за його підрахунками, принесе в бюджет країни додаткові $18 млрд.
Пропозиція Байдена стала відповіддю на ініціативу республіканців, які закликали скоротити перевірки безпеки харчових продуктів, щоб зберегти $15 млрд бюджетних коштів.
Нагадаємо, міністр фінансів США Джанет Єллен вважає, що у влади країни можуть закінчитися кошти до 1 червня в разі, якщо не буде піднято стелю держборгу.
Пропозиції Байдена і республіканців можуть відкрити державній скарбниці доступ до так необхідних їй грошей.
Раніше президент також пропонував обкласти майнерів 30% податком.

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За матеріалами:
cryptomisto
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