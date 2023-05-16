У США забороняють криптовалютний долар через страх глобального контролю за допомогою блокчейну — Finance.ua

У США забороняють криптовалютний долар через страх глобального контролю за допомогою блокчейну Сьогодні 01:51 — Криптовалюта

У США забороняють криптовалютний долар через страх глобального контролю за допомогою блокчейну

Губернатор штату Рон ДеСантіс на законодавчому рівні заборонив у Флориді емісію і застосування цифрової валюти центробанку (CBDC), яку планують ввести у дію представники ФРС уже влітку цього року.

ДеСантіс — широко відомий прихильник криптовалюти, який тривалий час чинить опір створенню цифрового долара. Він переконаний, що нова валюта центробанку є черговим механізмом контролю і спостереження за американцями, до того ж таким, що має серйозні недоліки. На думку ДеСантіса, влада США віддає перевагу CBDC над такими цифровими активами, як криптовалюта , оскільки вона не має достатньо стабільних засобів її контролю.

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Законопроєкт було запропоновано наприкінці березня. У супровідній заяві ДеСантіс стверджував, що прагне вберегти споживачів і бізнес у штаті від «бездумного впровадження» нової централізованої валюти, яка може присікти появу інновацій.

Крім цього, у цифрового долара є й інші значущі ризики: зменшення ролі місцевих банків і невеликих кредитних організацій. До того ж, емітенти нової валюти, можливо, зможуть знайти лазівки для зловживання технологією. У законопроект включено заходи безпеки щодо захисту штату від тиску ззовні з метою введення CBDC.

46-й губернатор Флориди також порекомендував урядам інших американських штатів замислитися над ухваленням законів, що забороняють цифровий долар, на ввірених їм територіях. ДеСантіс, який входить до республіканської партії США, має високі рейтинги, що дає йому хороші шанси в майбутньому балотуватися на посаду президента країни.

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