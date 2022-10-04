Країни ЄС хочуть стримати інфляцію за рахунок зменшення енергоспоживання — Finance.ua

Країни ЄС хочуть стримати інфляцію за рахунок зменшення енергоспоживання Вчора 11:14 — Енергетика

Країни ЄС хочуть стримати інфляцію за рахунок зменшення енергоспоживання

Єврогрупа обговорила в понеділок кроки щодо фіскальної політики та заявила про готовність відповідати на виклики, спричинені стрибком цін на енергоносії.

Про це йдеться у заяві Єврогрупи щодо відповіді фіскальної політики на високі ціни на енергоносії та інфляційний тиск, оприлюдненій на сайті Ради ЄС ..

«Для вирішення викликів, з якими ми стикаємося, потрібна тісна координація економічної політики у ширшому сенсі. Зокрема, ми повинні прагнути уникнути переростання енергетичного цінового шоку в ефекти другого раунду та більш стійке прискорення динаміки інфляції, що завдасть шкоди нашій економіці. Тому ми прагнемо утримуватися від політики, яка посилить інфляційний тиск», — заявили учасники зустрічі.

За їх визначенням, прискорення скорочення споживання енергії має ключове значення для стабілізації цін на енергоносії та зменшення залежності від російського викопного палива.

Політики підкреслили своє зобов’язання пом’якшити негативний вплив зовнішнього шоку на свої економіки. Водночас у заяві висловлюється впевненість у стійкості європейської економіки та її здатності подолати виклики кризи цін на енергоносії.

«Наші основи залишаються сильними, а реформи та інвестиції в рамках Фонду відновлення та стійкості — RRF — ще більше покращать стійкість наших економік, зробивши їх краще підготовленими до викликів і можливостей переходу до „зелених“ і цифрових технологій», — зазначається у документі.

Учасники зустрічі наголосили на важливості тісної координації та спільних рішень на європейському рівні, де це доцільно. Єврогрупа продовжуватиме уважно стежити за розвитком подій і готова забезпечити «рішучу та гнучку політичну відповідь».

Нагадується, що протягом останніх кількох місяців було вжито низку заходів для підтримки незахищених домогосподарств та бізнесу, які, втім, дедалі більше обтяжуватимуть національні бюджети країн ЄС та можуть у деяких випадках уповільнити необхідне коригування попиту на енергію. Також визнається, що «уряди не можуть повністю захистити свою економіку від наслідків безпрецедентного підвищення цін на енергоносії, оскільки зона євро є чистим імпортером енергії».

У заяві зазначається, що протягом останніх двох з половиною років економіка єврозони відзначалася великими коливаннями економічної активності, а російська загарбницька війна в Україні ще більше підштовхнула глобальну інфляцію, яка вже зростає, до максимуму за кілька десятиліть.

Останні прогнози та показники опитувань вказують на погіршення найближчих перспектив зростання та інфляції з подальшими перебоями в постачанні газу. З іншого боку, у першій половині року економічне зростання було вищим, тоді як RRF продовжує підтримувати реформи та інвестиції, що сприяють зростанню.

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Укрінформ За матеріалами:

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