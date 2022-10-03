ЄС скоротив споживання російського газу з 40% до 9% — Finance.ua
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ЄС скоротив споживання російського газу з 40% до 9%

Енергетика
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ЄС скоротив споживання російського газу з 40% до 9%
ЄС скоротив споживання російського газу з 40% до 9%
Європейський Союз після вторгнення росії в Україну різко скоротив споживання російського газу, оскільки там зрозуміли, що рф не є надійним постачальником.
Про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв’ю РБК-Україна.
«Коли вторгнення почалося, 40% природного газу в ЄС надходило з росії. Зараз це 9%, без формальних санкцій щодо цього. ЄС зрозумів, погодився зрештою, що рф — це ненадійний постачальник», — сказав дипломат.
Він додав, що наразі ЄС та його держави-члени докладають цілеспрямованих зусиль, щоб повністю позбутися російського імпорту.
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Нагадаємо, 27 вересня з’явилися повідомлення про три витоки на газопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2» — два на першому та один — на другому. Інцидент стався неподалік узбережжя Данії та збігся в часі з презентацією європейського проєкту «Балтійський потік», який дозволяє постачати з Норвегії до Польщі через територію Данії до 10 млрд кубометрів газу на рік.
Союзники по НАТО заявили, що інциденти на газопроводах «Північний потік» можуть бути наслідком актів небезпечного саботажу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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