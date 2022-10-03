Польща почала отримувати норвезький газ через новий трубопровід — Finance.ua
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Польща почала отримувати норвезький газ через новий трубопровід

Енергетика
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Польща почала отримувати норвезький газ через новий трубопровід
Польща почала отримувати норвезький газ через новий трубопровід
Польща 1 жовтня почала отримувати газ новим трубопроводом Baltic Pipe з Норвегії через Данію та Балтійське море.
Про це повідомив польський оператор газопроводу Gaz-System, пише Reuters.
Зазначається, що новий трубопровід знаходиться в центрі стратегії Польщі щодо диверсифікації постачання газу в бік від росії. Цей напрямок Варшава обрала за багато років до того, як лютневе вторгнення рф в Україну спровокувало глобальну енергетичну кризу у Європі.
За даними Gaz-System, постачання стартувало вранці 1 жовтня, а заявки або запити на подачу газу трубопроводом склали 62,4 млн кВтг.
Сам трубопровід має річну пропускну спроможність 10 млрд кубометрів.
Нагадаємо, проект Baltic Pipe — це стратегічний інфраструктурний проект, спрямований на створення нового коридору постачання газу на європейський ринок.
У травні 2020 року шведський уряд схвалив будівництво газопроводу Baltic Pipe. У Польщі дозвіл було видано ще 22 квітня, а в Данії — 25 жовтня 2019 року. Після схвалення Швеції проект «Балтійська труба» вступив у фазу реалізації.
Польща завершила прокладання морського відрізку газогону Baltic Pipe у листопаді 2021 року.
Його офіційно запустили через день після того, як було виявлено виток в підводних газопроводів Nord Stream, які з’єднують росію з Європою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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