Польща почала отримувати норвезький газ через новий трубопровід — Finance.ua

Польща почала отримувати норвезький газ через новий трубопровід Вчора 11:32 — Енергетика

Польща почала отримувати норвезький газ через новий трубопровід

Польща 1 жовтня почала отримувати газ новим трубопроводом Baltic Pipe з Норвегії через Данію та Балтійське море.

Про це повідомив польський оператор газопроводу Gaz-System, пише Reuters

Зазначається, що новий трубопровід знаходиться в центрі стратегії Польщі щодо диверсифікації постачання газу в бік від росії. Цей напрямок Варшава обрала за багато років до того, як лютневе вторгнення рф в Україну спровокувало глобальну енергетичну кризу у Європі.

За даними Gaz-System, постачання стартувало вранці 1 жовтня, а заявки або запити на подачу газу трубопроводом склали 62,4 млн кВтг.

Сам трубопровід має річну пропускну спроможність 10 млрд кубометрів.

Нагадаємо, проект Baltic Pipe — це стратегічний інфраструктурний проект, спрямований на створення нового коридору постачання газу на європейський ринок.

У травні 2020 року шведський уряд схвалив будівництво газопроводу Baltic Pipe. У Польщі дозвіл було видано ще 22 квітня, а в Данії — 25 жовтня 2019 року. Після схвалення Швеції проект «Балтійська труба» вступив у фазу реалізації.

Польща завершила прокладання морського відрізку газогону Baltic Pipe у листопаді 2021 року.

Його офіційно запустили через день після того, як було виявлено виток в підводних газопроводів Nord Stream, які з’єднують росію з Європою.

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