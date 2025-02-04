Країни Балтії відключаються від електромереж рф — Finance.ua

Країни Балтії відключаються від електромереж рф Сьогодні 19:15 — Енергетика

Невдовзі Латвія, Литва та Естонія відключаться від російської електросистеми і приєднаються до систем континентальної Європи.

Згідно з опитуванням естонського рятувального департаменту, приблизно третина населення країни не готується до кризових ситуацій, передає ERR

У Південному рятувальному центрі нагадали про нещодавні пошкодження морських кабелів, зазначивши, що гібридна війна вже ведеться: «У момент десинхронізації ефективність атак може досягати піку, і це може бути використано. Саме зараз ми знову говоримо про підготовку, про яку говорили неодноразово за останні роки, сподіваючись, що наші слова будуть сприйняті серйозніше».

У бюро із запобігання ризикам радять людям запастися їжею тривалого зберігання, водою, необхідними ліками та альтернативними джерелами світла. Не завадить мати вдома акумулятори, портативне радіо, газовий пальник та розважальні ігри. «Про це, насправді, багато хто часто забуває. Але це можуть буть карти або настільна гра».

В країні готуються до можливих проблем із енергопостачанням. Наприклад, Тартуський водоканал встановив на усіх точках водопостачання та великих водозаборах резервні генератори.

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Також працівники випробовували «живучість» системи: «Ми відключали рубильник на різних водозаборах і перевіряли, чи запускаються резервні генератори і чи працюють вони. Вони пропрацювали шість годин, протягом яких ми заміряли витрату палива», — розповів очільник підприємства Тоомас Капп.

Нагадаємо, навесні 2022 року стало відомо, що Латвія, Литва та Естонія уклали угоду про від’єднання від російської електромережі до 2025 року.

Минулого року міністр енергетики Литви повідомив, що в лютому вони спільно протестують ізольовану роботу електромереж, після чого роз’єднаються.

УНІАН За матеріалами:

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