«Молдовагаз» почала поставки в Придністровʼя замість російського «Газпрому» — Finance.ua

«Молдовагаз» почала поставки в Придністровʼя замість російського «Газпрому» Сьогодні 19:15 — Енергетика

«Молдовагаз» почала поставки в Придністровʼя замість російського «Газпрому»

Газотранспортна компанія «Молдовагаз» 1 лютого розпочала постачати газ у придністровський регіон замість російського «Газпрому». За це «лідер» невизнаного Придністровʼя Вадим Красносельський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Газ, який закачує «Молдовагаз», надали Кишинів і Євросоюз, щоб запобігти перепадам тиску в трубопроводах і гуманітарній кризі після припинення поставок російського газу. росія припинила поставки газу в Придністровʼя наприкінці грудня 2024 року, і регіон протягом місяця вичерпав усі свої запаси.

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Тому Європейський Союз запропонував Тирасполю газ як гуманітарну допомогу через уряд у Кишиневі, і придністровські «посадовці» її прийняли. ЄС виділив Молдові €64 мільйони, щоб подолати енергетичну кризу, з яких €20 мільйонів — на газ для невизнаного Придністровʼя.

Поки що качають технічний газ, це треба для повноцінного запуску паливно-енергетичної системи під час подачі газу з Європи. Цей обсяг газу «Тираспільтрансгаз» зобовʼязується повернути чи сплатити за нього до 1 березня 2025 року.

За словами Красносельського, 1 лютого в Придністровʼї скасували віялові відключення світла.

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Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС і невизнане Придністров’я.

Водночас Молдова не погодилась на вимоги росії, які та висунула для продовження постачання газу Придністровʼю альтернативним маршрутом через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що від січня припинить постачати газ до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».

theБабель За матеріалами:

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