«Молдовагаз» почала поставки в Придністровʼя замість російського «Газпрому» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Молдовагаз» почала поставки в Придністровʼя замість російського «Газпрому»

Енергетика
13
«Молдовагаз» почала поставки в Придністровʼя замість російського «Газпрому»
«Молдовагаз» почала поставки в Придністровʼя замість російського «Газпрому»
Газотранспортна компанія «Молдовагаз» 1 лютого розпочала постачати газ у придністровський регіон замість російського «Газпрому». За це «лідер» невизнаного Придністровʼя Вадим Красносельський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.
Газ, який закачує «Молдовагаз», надали Кишинів і Євросоюз, щоб запобігти перепадам тиску в трубопроводах і гуманітарній кризі після припинення поставок російського газу. росія припинила поставки газу в Придністровʼя наприкінці грудня 2024 року, і регіон протягом місяця вичерпав усі свої запаси.
Читайте також
Тому Європейський Союз запропонував Тирасполю газ як гуманітарну допомогу через уряд у Кишиневі, і придністровські «посадовці» її прийняли. ЄС виділив Молдові €64 мільйони, щоб подолати енергетичну кризу, з яких €20 мільйонів — на газ для невизнаного Придністровʼя.
Поки що качають технічний газ, це треба для повноцінного запуску паливно-енергетичної системи під час подачі газу з Європи. Цей обсяг газу «Тираспільтрансгаз» зобовʼязується повернути чи сплатити за нього до 1 березня 2025 року.
За словами Красносельського, 1 лютого в Придністровʼї скасували віялові відключення світла.
Читайте також
Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС і невизнане Придністров’я.
Водночас Молдова не погодилась на вимоги росії, які та висунула для продовження постачання газу Придністровʼю альтернативним маршрутом через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що від січня припинить постачати газ до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».
За матеріалами:
theБабель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.