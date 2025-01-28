Молдова позичить три мільйони кубометрів газу Придністров’ю — Finance.ua

Молдова позичить три мільйони кубометрів газу Придністров’ю Сьогодні 09:28 — Енергетика

Уряд Молдови дасть в борг 3 млн кубічних метрів газу придністровському регіону.

Про це рішення заявив прем’єр-міністр Дорін Речан, повідомляє NewsMaker

За його словами, уряд ухвалив рішення виділити в борг 3 млн кубометрів газу для Придністров’я, необхідних для підтримки тиску в системі природного газу. Йдеться про термінове втручання влади на період 1−10 лютого 2025 року.

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Також Речан сказав, що ЄС пропонує грант у розмірі 30 мільйонів євро на закупівлю газу, виробництво електроенергії для Молдови за антикризовою ціною та забезпечення споживання лівого берега — Придністров’я.

Також було ухвалено комплексну програму підвищення енергетичної стійкості на найближчі 2 роки, в тому числі зниження тарифу на електрику на Правобережжі.

Прем’єр наголосив, що витрати будуть покриті грантом ЄС.

Нагадаємо, російський Газпром 28 грудня заявив, що припинить постачання газу до Молдови через нібито борги з боку Moldovagaz.

У зв’язку з цим «влада» Придністров’я запровадила режим надзвичайної ситуації. Після припинення подачі газу 1 січня там відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі. Молдавська ДРЕС із 1 січня перейшла на генерацію електроенергії на вугіллі.

Згодом «президент» Придністров’я Вадим Красносільський вирушив до москви, щоб обговорити постачання газу.

Президентка Молдови Мая Санду звинуватила кремль у провокуванні енергетичної кризи у придністровському регіоні та наголосила, що Кишинів не перешкоджає постачанню російського газу до сепаратистського анклаву.

Укрінформ За матеріалами:

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