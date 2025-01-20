За яких умов Молдова надасть фінансову підтримку для Придністров’я — Санду відповіла — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За яких умов Молдова надасть фінансову підтримку для Придністров’я — Санду відповіла

Енергетика
0
За яких умов Молдова надасть фінансову підтримку для Придністров’я — Санду відповіла
За яких умов Молдова надасть фінансову підтримку для Придністров’я — Санду відповіла
Молдова готова надати невизнаному Придністров’ю невідкладну допомогу для подолання енергетичної кризи. У перспективі розглядається можливість фінансової підтримки за участю міжнародних партнерів.
Про це заявила президент Молдови Мая Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв’ю Newsmaker.
За словами Санду, Молдова готова надати Придністров’ю допомогу для подолання наслідків енергокризи.
«Ми повторюємо нашу пропозицію, включно з допомогою, яку можемо надати — генератори, медична допомога, ліки — все, що необхідне людям у цей період», — сказала вона.
Санду також заявила, що за умови виведення з регіону російських «миротворців» можлива і фінансова допомога.
«Але це буде можливо після виведення російської армії та заміни „миротворчої“ місії цивільною місією під егідою ООН чи ЄС. Це основні умови, за яких ми можемо прийти і надати значну допомогу… Ця допомога має надійти від наших партнерів з розвитку, тому що ми все ще перебуваємо у складній фінансовій ситуації», — підкреслила вона.
Енергетична криза в Придністров’ї
Варто нагадати, що Україна з 1 січня повністю припинила транзит російського газу в Молдову та країни ЄС. Тоді ж Придністров’я залишилося без опалення і гарячої води.
У Молдові попередили, що енергосистема Придністров’я може вийти з ладу, оскільки в ній спостерігається гострий дефіцит електроенергії.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.