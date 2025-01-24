Придністров’я відмовилося від українського вугілля — Finance.ua

Придністров’я відмовилося від українського вугілля Сьогодні 03:21 — Енергетика

Придністров’я відмовилося від українського вугілля

Глава Придністровського регіону Молдови Вадим Красносельський сказав, що вугілля, яке Україна пропонувала як допомогу, не годиться для Молдовської ДРЕС.

Про це йдеться у його зверненні до президентки Молдови Маї Санду, опублікованому в соцмережах у четвер, 23 січня.

«(Віцепрем'єр. — Ред.) Серебрян заявив, що Україна з Молдовою пропонувала вугілля для станції. Те вугілля, яке пропонувала Україна — це газове вугілля. Воно за технічними характеристиками не підходить для роботи нашої ТЕЦ. Це всі прекрасно знають — спитайте у спеціалістів», — сказав Красносельський.

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За його словами, для Молдовської електростанції потрібен антрацит.

Красносельський звинуватив Молдову в тому, що вона нібито блокує постачання газу в Придністровський регіон, і сказав, що скаржитиметься в ООН і Червоний хрест.

Вугілля — альтернативне паливо для Молдовської ДРЕС, раніше вона працювала на безплатному газі з росії.

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