Придністров’я відмовилося від українського вугілля — Finance.ua

Придністров’я відмовилося від українського вугілля
Глава Придністровського регіону Молдови Вадим Красносельський сказав, що вугілля, яке Україна пропонувала як допомогу, не годиться для Молдовської ДРЕС.
Про це йдеться у його зверненні до президентки Молдови Маї Санду, опублікованому в соцмережах у четвер, 23 січня.
«(Віцепрем'єр. — Ред.) Серебрян заявив, що Україна з Молдовою пропонувала вугілля для станції. Те вугілля, яке пропонувала Україна — це газове вугілля. Воно за технічними характеристиками не підходить для роботи нашої ТЕЦ. Це всі прекрасно знають — спитайте у спеціалістів», — сказав Красносельський.
За його словами, для Молдовської електростанції потрібен антрацит.
Красносельський звинуватив Молдову в тому, що вона нібито блокує постачання газу в Придністровський регіон, і сказав, що скаржитиметься в ООН і Червоний хрест.
Вугілля — альтернативне паливо для Молдовської ДРЕС, раніше вона працювала на безплатному газі з росії.
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