Придністров’я відмовилося від українського вугілля — Finance.ua

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Придністров’я відмовилося від українського вугілля

Енергетика
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Придністров’я відмовилося від українського вугілля
Придністров’я відмовилося від українського вугілля
Глава Придністровського регіону Молдови Вадим Красносельський сказав, що вугілля, яке Україна пропонувала як допомогу, не годиться для Молдовської ДРЕС.
Про це йдеться у його зверненні до президентки Молдови Маї Санду, опублікованому в соцмережах у четвер, 23 січня.
«(Віцепрем'єр. — Ред.) Серебрян заявив, що Україна з Молдовою пропонувала вугілля для станції. Те вугілля, яке пропонувала Україна — це газове вугілля. Воно за технічними характеристиками не підходить для роботи нашої ТЕЦ. Це всі прекрасно знають — спитайте у спеціалістів», — сказав Красносельський.
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За його словами, для Молдовської електростанції потрібен антрацит.
Красносельський звинуватив Молдову в тому, що вона нібито блокує постачання газу в Придністровський регіон, і сказав, що скаржитиметься в ООН і Червоний хрест.
Вугілля — альтернативне паливо для Молдовської ДРЕС, раніше вона працювала на безплатному газі з росії.
За матеріалами:
kyiv24.news
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