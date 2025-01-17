Молдова чекає на допомогу зарубіжних партнерів для подолання енергокризи — Finance.ua

Молдова чекає на допомогу зарубіжних партнерів для подолання енергокризи Сьогодні 12:44 — Енергетика

Молдова чекає на допомогу зарубіжних партнерів для подолання енергокризи

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан розраховує на допомогу зовнішніх партнерів у подоланні енергетичної кризи.

Як повідомила пресслужба уряду, він заявив про це в четвер на зустрічі з послами, акредитованими в Кишиневі, а також представниками міжнародних організацій.

Згідно з повідомленням, учасники зустрічі проаналізували проблеми в енергетичному секторі Молдови у зв’язку з припиненням поставок російського газу в Придністровський регіон. Вони «обговорили можливості для пом’якшення наслідків припинення поставок газу для громадян і підприємств у короткостроковій перспективі та сприяння енергетичній безпеці Молдови в довгостроковій перспективі. Обговорено також список потреб у зовнішній допомозі для підтримки громадян і державних установ Молдови з метою зміцнення енергетичної та економічної стійкості країни», поінформувала пресслужба.

Речан розповів про підтримку, надану жителям у Зоні безпеки на Дністрі, які залишаються без електроенергії. Йдеться про 14 населених пунктів, які адміністративно підпорядковуються конституційній владі Молдови, але під’єднані до мереж газу та електроенергії лівого берега Дністра. Вони також зіткнулися з енергетичною кризою, як і Придністров’я.

«Республіка Молдова продовжить надавати допомогу жителям регіону, зусилля в діалозі з адміністрацією Тирасполя. Якщо потрібен реальний механізм постачання газу, ми готові його надати», — підтвердив молдовський прем’єр.

Згідно з пресрелізом, дипломати висловили готовність своїх країн підтримати владу і громадян у короткостроковій і довгостроковій перспективі для виходу із ситуації, що склалася, зокрема завдяки внеску в збільшення Фонду зниження енергетичної вразливості.

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