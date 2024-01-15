Світовий банк назвав галузі української промисловості, які найбільше постраждали від війни — Finance.ua
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Світовий банк назвав галузі української промисловості, які найбільше постраждали від війни

Фондовий ринок
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Світовий банк назвав галузі української промисловості, які найбільше постраждали від війни
Світовий банк назвав галузі української промисловості, які найбільше постраждали від війни
Безпосередньо зіткнулись із руйнуваннями 20% українського бізнесу, тоді як 70% втратили доходи.
Про це відомо зі звіту Світового банку.
Звіт банку побудований на опитуванні підприємців та аналізі відкритих джерел.
Як зазначається, падіння доходів зазнали 70% опитаних. У середньому дохід підприємств впав вдвічі відносно 2021 року.
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В регіональному розрізі, найбільше постраждали східні області, де дохід впав втричі, меншою мірою постраждав південь країни, де падіння в середньому фіксують на рівні 60%, у західних областях цей показник становить приблизно 40%.
Внаслідок бойових дій приблизно 20% підприємств зазнали руйнувань. Як і у випадку із доходами, найбільших руйнувань зазнав схід країни, де приблизно 47% підприємств зустрілись з руйнуваннями, меншою мірою це стосується південних областей, де показник становить 29%.
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Найбільш постраждалою галуззю від воєнних дій є металургія, яка втратила більш ніж 60% капіталізації.
Світовий Банк також наводить перелік проблем з якими зіткнувся український бізнес, окрім безпосередньо знищення внаслідок війни:
  • проблеми з енергопостачанням після російських обстрілів;
  • порушення логістики через бойові дії та блокаду;
  • падіння попиту;
  • нестача робітників через мобілізацію та виїзд за кордон;
  • нестача фінансів.
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Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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