Світовий банк назвав галузі української промисловості, які найбільше постраждали від війни — Finance.ua

Світовий банк назвав галузі української промисловості, які найбільше постраждали від війни Сьогодні 10:14 — Фондовий ринок

Світовий банк назвав галузі української промисловості, які найбільше постраждали від війни

Безпосередньо зіткнулись із руйнуваннями 20% українського бізнесу, тоді як 70% втратили доходи.

Про це відомо зі звіту Світового банку.

Звіт банку побудований на опитуванні підприємців та аналізі відкритих джерел.

Як зазначається, падіння доходів зазнали 70% опитаних. У середньому дохід підприємств впав вдвічі відносно 2021 року.

В регіональному розрізі, найбільше постраждали східні області, де дохід впав втричі, меншою мірою постраждав південь країни, де падіння в середньому фіксують на рівні 60%, у західних областях цей показник становить приблизно 40%.

Внаслідок бойових дій приблизно 20% підприємств зазнали руйнувань. Як і у випадку із доходами, найбільших руйнувань зазнав схід країни, де приблизно 47% підприємств зустрілись з руйнуваннями, меншою мірою це стосується південних областей, де показник становить 29%.

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Найбільш постраждалою галуззю від воєнних дій є металургія, яка втратила більш ніж 60% капіталізації.

Світовий Банк також наводить перелік проблем з якими зіткнувся український бізнес, окрім безпосередньо знищення внаслідок війни:

проблеми з енергопостачанням після російських обстрілів;

порушення логістики через бойові дії та блокаду;

падіння попиту;

нестача робітників через мобілізацію та виїзд за кордон;

нестача фінансів.

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Всесвітній банк пророкує українській економіці незначне відновлення після падіння у більш ніж 30% за 2022 рік. Ріст ВВП у 5% за 2023 рік повʼязують значними витратами держбюджету.

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Економічна Правда За матеріалами:

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