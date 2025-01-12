Кожна дев’ята гривня до бюджету надійшла від ПДФО та військового збору минулого року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кожна дев’ята гривня до бюджету надійшла від ПДФО та військового збору минулого року

Казна та Політика
10
Кожна дев’ята гривня до бюджету надійшла від ПДФО та військового збору минулого року
Кожна дев’ята гривня до бюджету надійшла від ПДФО та військового збору минулого року
У 2024 році до загального фонду державного бюджету України надійшло 2,177 трлн грн.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
Читайте також
Кожна дев’ята гривня з цієї суми була отримана від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору.
Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:
  • 466,1 млрд грн — податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 271,1 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
  • 268,3 млрд грн — податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 425,5 млрд, відшкодовано — 157,2 млрд грн;
  • 234,1 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 210,4 млрд грн — акцизний податок.
Крім того, дивіденди та частина чистого прибутку становили 69,3 млрд грн, ввізне та вивізне мито — 47,9 млрд грн, рентна плата за користування надрами — 47,7 млрд грн.
Кожна дев’ята гривня до бюджету надійшла від ПДФО та військового збору минулого року
Зазначається, що Державна податкова служба виконала розпис доходів на 100,2%, Державна митна служба — на 93,9%.
Читайте також
Надходження єдиного соціального внеску до фондів пенсійного та соціального страхування становили 548,8 млрд грн.
Загалом за підсумками 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 3,12 трлн грн податків, зборів та інших платежів.
Касові видатки державного бюджету становили 4,48 трлн грн, у тому числі загального фонду — 3,49 трлн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.