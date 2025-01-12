Кожна дев’ята гривня до бюджету надійшла від ПДФО та військового збору минулого року — Finance.ua

Кожна дев’ята гривня до бюджету надійшла від ПДФО та військового збору минулого року
У 2024 році до загального фонду державного бюджету України надійшло 2,177 трлн грн.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
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Кожна дев’ята гривня з цієї суми була отримана від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору.
Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:
- 466,1 млрд грн — податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
- 271,1 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
- 268,3 млрд грн — податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 425,5 млрд, відшкодовано — 157,2 млрд грн;
- 234,1 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 210,4 млрд грн — акцизний податок.
Крім того, дивіденди та частина чистого прибутку становили 69,3 млрд грн, ввізне та вивізне мито — 47,9 млрд грн, рентна плата за користування надрами — 47,7 млрд грн.
Зазначається, що Державна податкова служба виконала розпис доходів на 100,2%, Державна митна служба — на 93,9%.
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Надходження єдиного соціального внеску до фондів пенсійного та соціального страхування становили 548,8 млрд грн.
Загалом за підсумками 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 3,12 трлн грн податків, зборів та інших платежів.
Касові видатки державного бюджету становили 4,48 трлн грн, у тому числі загального фонду — 3,49 трлн грн.
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