Кожна дев’ята гривня до бюджету надійшла від ПДФО та військового збору минулого року — Finance.ua

Кожна дев’ята гривня до бюджету надійшла від ПДФО та військового збору минулого року Сьогодні 09:17 — Казна та Політика

Кожна дев’ята гривня до бюджету надійшла від ПДФО та військового збору минулого року

У 2024 році до загального фонду державного бюджету України надійшло 2,177 трлн грн.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

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Кожна дев’ята гривня з цієї суми була отримана від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

466,1 млрд грн — податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

271,1 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

268,3 млрд грн — податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 425,5 млрд, відшкодовано — 157,2 млрд грн;

234,1 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

210,4 млрд грн — акцизний податок.

Крім того, дивіденди та частина чистого прибутку становили 69,3 млрд грн, ввізне та вивізне мито — 47,9 млрд грн, рентна плата за користування надрами — 47,7 млрд грн.

Зазначається, що Державна податкова служба виконала розпис доходів на 100,2%, Державна митна служба — на 93,9%.

Надходження єдиного соціального внеску до фондів пенсійного та соціального страхування становили 548,8 млрд грн.

Загалом за підсумками 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 3,12 трлн грн податків, зборів та інших платежів.

Касові видатки державного бюджету становили 4,48 трлн грн, у тому числі загального фонду — 3,49 трлн грн.

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