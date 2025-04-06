Кожен українець має в середньому два рахунки в банках: дані НБУ — Finance.ua

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Кожен українець має в середньому два рахунки в банках: дані НБУ

Казна та Політика
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Кожен українець має в середньому два рахунки в банках: дані НБУ
Кожен українець має в середньому два рахунки в банках: дані НБУ
Загальна кількість платіжних рахунків в Україні досягла 193 мільйонів, що на 4% більше порівняно з минулим роком, коли їх було 185 мільйонів.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
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Переважну більшість рахунків відкривали фізичні особи — майже 185,7 млн рахунків.
Співвідношення між кількістю рахунків фізичних осіб та кількістю таких користувачів-фізичних осіб свідчить, що одна людина в середньому має два рахунки.
У відомстві зауважили, законодавство України не обмежує користувачів у відкритті рахунків, тому й кількість рахунків перевищує кількість населення України.
Кожен українець має в середньому два рахунки в банках: дані НБУ

Зростання користувачів платіжних послуг

Всього ж в Україні нарахували 84 млн користувачів — як фізичних осіб, так і суб’єктів господарювання, які відкрили в них рахунки. Це майже на 2% більше, ніж станом на початок 2024 року.
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Крім того, і далі зростає кількість користувачів, які обслуговуються дистанційно.
Понад три чверті всіх користувачів, які мають рахунки, обслуговуються дистанційно:
  • 89,85% суб’єктів господарювання (станом на початок 2024 року — 89,15%)
  • 82,87% фізичних осіб (станом на початок 2024 року — 79,47%)
Наразі в Україні працює 63 надавачі платіжних послуг: 61 банк та два небанківські надавачі платіжних послуг.
Нагадаємо, Національний банк України не продовжив регуляторне обмеження в розмірі 150 тис. грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту».
За матеріалами:
Finance.ua
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