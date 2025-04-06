Кожен українець має в середньому два рахунки в банках: дані НБУ — Finance.ua

Кожен українець має в середньому два рахунки в банках: дані НБУ Сьогодні 10:24 — Казна та Політика

Кожен українець має в середньому два рахунки в банках: дані НБУ

Загальна кількість платіжних рахунків в Україні досягла 193 мільйонів, що на 4% більше порівняно з минулим роком, коли їх було 185 мільйонів.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Переважну більшість рахунків відкривали фізичні особи — майже 185,7 млн рахунків.

Співвідношення між кількістю рахунків фізичних осіб та кількістю таких користувачів-фізичних осіб свідчить, що одна людина в середньому має два рахунки.

У відомстві зауважили, законодавство України не обмежує користувачів у відкритті рахунків, тому й кількість рахунків перевищує кількість населення України.

Зростання користувачів платіжних послуг

Всього ж в Україні нарахували 84 млн користувачів — як фізичних осіб, так і суб’єктів господарювання, які відкрили в них рахунки. Це майже на 2% більше, ніж станом на початок 2024 року.

Читайте також 26 тисячам українців заблокували рахунки за порушення правил мобілізації

Крім того, і далі зростає кількість користувачів, які обслуговуються дистанційно.

Понад три чверті всіх користувачів, які мають рахунки, обслуговуються дистанційно:

89,85% суб’єктів господарювання (станом на початок 2024 року — 89,15%)

82,87% фізичних осіб (станом на початок 2024 року — 79,47%)

Наразі в Україні працює 63 надавачі платіжних послуг: 61 банк та два небанківські надавачі платіжних послуг.

Нагадаємо, Національний банк України не продовжив регуляторне обмеження в розмірі 150 тис. грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.