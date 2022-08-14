Кожен третій забудовник може стати банкрутом: прогноз ринку нерухомості — Finance.ua

Кожен третій забудовник може стати банкрутом: прогноз ринку нерухомості Вчора 21:09 — Нерухомість

Кожен третій забудовник може стати банкрутом: прогноз ринку нерухомості

Ситуація на ринку нерухомості в столиці є найскладнішою з часів світової фінансової кризи 2008 року, а в дечому навіть перевершує її.

Про це пише директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров, говорячи, що навіть у США не було такого сильного падіння цін на нове житло під час минулої кризи.

"Так, у Києві нерухомість теж впала — впала в ціні до 50%, при цьому, за оцінками експертів, первинний ринок у нас практично зупинився. Побоююся, що дна ми ще не досягли.

Наприклад, директор із розвитку роздрібного бізнесу «Правекс Банку» Володимир Чорненький констатував, що старт нових об’єктів найближчим часом не планується. І об’єкти, що мають ступінь готовності менше ніж 80%, зараз мають дуже малу ймовірність активного відновлення будівництва. Якось, друзі, сумно", — пише експерт.

Інформацію експерта підтвердили і на будівельному ринку, додавши, що в умовах падіння попиту та цін компанії потрапили у дуже скрутну ситуацію, за якої до 30% компаній можуть збанкрутувати, зокрема великі.

Довідка Finance.ua:

Банкіри також прогнозують, що структура попиту в майбутньому зміниться — частка інвестиційного попиту скоротиться. Вже зараз інвестиції в нерухомість втратили ліквідність під час війни: продавці не можуть знайти покупців;



раніше президент Асоціації ріелторів України спрогнозував повернення цін на квартири на довоєнний рівень, однак зауважує: відлік потрібно провадити з того моменту, коли закінчаться воєнні дії.

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