Кожен третій забудовник може стати банкрутом: прогноз ринку нерухомості — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кожен третій забудовник може стати банкрутом: прогноз ринку нерухомості

Нерухомість
1453
Кожен третій забудовник може стати банкрутом: прогноз ринку нерухомості
Кожен третій забудовник може стати банкрутом: прогноз ринку нерухомості
Ситуація на ринку нерухомості в столиці є найскладнішою з часів світової фінансової кризи 2008 року, а в дечому навіть перевершує її.
Про це пише директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров, говорячи, що навіть у США не було такого сильного падіння цін на нове житло під час минулої кризи.
"Так, у Києві нерухомість теж впала — впала в ціні до 50%, при цьому, за оцінками експертів, первинний ринок у нас практично зупинився. Побоююся, що дна ми ще не досягли.
Наприклад, директор із розвитку роздрібного бізнесу «Правекс Банку» Володимир Чорненький констатував, що старт нових об’єктів найближчим часом не планується. І об’єкти, що мають ступінь готовності менше ніж 80%, зараз мають дуже малу ймовірність активного відновлення будівництва. Якось, друзі, сумно", — пише експерт.
Інформацію експерта підтвердили і на будівельному ринку, додавши, що в умовах падіння попиту та цін компанії потрапили у дуже скрутну ситуацію, за якої до 30% компаній можуть збанкрутувати, зокрема великі.

Довідка Finance.ua:

  • Банкіри також прогнозують, що структура попиту в майбутньому зміниться — частка інвестиційного попиту скоротиться. Вже зараз інвестиції в нерухомість втратили ліквідність під час війни: продавці не можуть знайти покупців;
  • раніше президент Асоціації ріелторів України спрогнозував повернення цін на квартири на довоєнний рівень, однак зауважує: відлік потрібно провадити з того моменту, коли закінчаться воєнні дії.
За матеріалами:
Телеграф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.