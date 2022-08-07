Покупатели исчезли с рынка недвижимости — Finance.ua

Покупатели исчезли с рынка недвижимости Сегодня 13:39 — Личные финансы

Покупатели исчезли с рынка недвижимости

Инвестиции в недвижимость утратили свою ликвидность во время войны: продавцы не могут найти покупателей.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

«Практически нет продаж недвижимости на рынке. Первичный рынок практически остановился. Идут продажи объектов, которые либо построены, либо имеют степень готовности 90% и больше. И именно такие объекты ведутся и достраиваются. Старта новых объектов в ближайшее время не планируется. И объекты, имеющие степень готовности менее 80%, сейчас имеют очень малую вероятность активного возобновления строительства», — рассказал директор по развитию розничного бизнеса Правэкс Банк а Владимир Черненький.

Замороженные строительные площадки и остановленные продажи сопровождаются падением цен. «По Киеву есть объекты, которые продаются с дисконтом до 50% от стоимости, которая была до войны. Мы видим дисконты, с которыми готовы продавать жилье в прифронтовых городах, просел рынок недвижимости в Одессе, потому что есть определенные военные риски», — констатирует Владимир Черненький.

Дефицит покупателей на рынке объясняется структурой самого рынка. «Основные продажи до войны являлись инвестиционными продажами, когда 40-60% жилья покупали инвесторы как альтернативу депозитам: вложиться на стадии котлована и продать на стадии готовности объекта. Эта часть клиентов на сегодняшний день отпала», — отметил Владимир Черненький.

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Остальные — покупатели, покупающие жилье для проживания, но их немного. «Осталась категория клиентов, которым действительно нужно жилье для собственных нужд. И новая государственная программа должна помочь и застройщикам возобновить строительство, и покупателям — приобрести недвижимость», — уверен банкир.

Государство, желающее предоставить жилье внутренне перемещенным лицам, могло бы выкупить избыток предложения. «Сложилась ситуация, когда есть большое количество людей, желающих продать недвижимость, но нет спроса. И есть большое количество людей, которые наверняка приобрели бы жилье, но у них нет возможности. Государство и банки могли бы стать мостиком, который бы соединил потребности этих людей», — считает директор департамента розничного целевого кредитования Банка Кредит Днепр Александр Мришук.

Структура спроса в будущем изменится — доля инвестиционного спроса сократится. «Часть населения уехала и уже не вернется. И она уже не будет нуждаться в жилье. Не будет уже на рынке той маржинальности, которая позволяла получать доходы до 30% в долларах, когда покупатель покупал недвижимость в начале строительства и продавал ее на этапе завершения строительства. А 40-60% спроса создавали именно такие продажи. Их уже не будет», — констатирует Владимир Черненький.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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