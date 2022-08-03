Правительство запускает ипотеку под 3% — кто сможет воспользоваться программой — Finance.ua
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Правительство запускает ипотеку под 3% — кто сможет воспользоваться программой

Кредит&Депозит
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Правительство запускает ипотеку под 3% — кто сможет воспользоваться программой
Правительство запускает ипотеку под 3% — кто сможет воспользоваться программой
С 1 октября правительство запускает программу «Доступная ипотека», благодаря которой ставка для определенных категорий украинцев составит 3%.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ставка по ипотеке составит 3%. Срок ипотеки — до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья.
Программа «Доступная ипотека» заработает с 1 октября 2022 года для четырех категорий граждан:
  • военнослужащие по контракту и работники сектора безопасности и обороны;
  • медики;
  • учителя и педагогические работники;
  • ученые.
«Со следующего года программа заработает для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ставка будет также льготной и будет составлять всего 7% годовых», — добавил глава Правительства.
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Шмыгаль подчеркнул, что новая масштабная программа ипотеки позволит активизировать новое строительство и будет существенно способствовать восстановлению экономики: «Наша цель — чтобы каждый военный, спасатель, учитель и врач имели собственное жилье».

Справка Finance.ua:

  • ранее председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил механизм, что делать человеку с разрушенным имуществом, которое было в кредите;
  • По мнению экспертов, в Украине в скором времени может произойти существенное падение цен на недвижимость, однако во многом это будет зависеть от ситуации с безопасностью в той или иной области.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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