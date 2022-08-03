Правительство запускает ипотеку под 3% — кто сможет воспользоваться программой
С 1 октября правительство запускает программу «Доступная ипотека», благодаря которой ставка для определенных категорий украинцев составит 3%.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ставка по ипотеке составит 3%. Срок ипотеки — до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья.
Программа «Доступная ипотека» заработает с 1 октября 2022 года для четырех категорий граждан:
- военнослужащие по контракту и работники сектора безопасности и обороны;
- медики;
- учителя и педагогические работники;
- ученые.
«Со следующего года программа заработает для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ставка будет также льготной и будет составлять всего 7% годовых», — добавил глава Правительства.
Шмыгаль подчеркнул, что новая масштабная программа ипотеки позволит активизировать новое строительство и будет существенно способствовать восстановлению экономики: «Наша цель — чтобы каждый военный, спасатель, учитель и врач имели собственное жилье».
Справка Finance.ua:
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