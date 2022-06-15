Стоит ли сейчас покупать недвижимость в Украине, и что с ценами: ответ эксперта — Finance.ua

Стоит ли сейчас покупать недвижимость в Украине, и что с ценами: ответ эксперта

Сегодня 20:09 — Недвижимость

Стоит ли сейчас покупать недвижимость в Украине, и что с ценами: ответ эксперта

Сейчас купить квартиру в столице можно и за 40 тысяч долларов. Впоследствии спрос будет расти, в то же время будет повышаться стоимость квадратных метров.

Об этом рассказал президент Ассоциации риелторов Украины Юрий Пита. Он считает, что сегодня есть смысл рисковать и вкладываться в недвижимость.

Целесообразно ли сейчас покупать недвижимость

По мнению Питы, покупать жилье сейчас целесообразно, поскольку это хороший способ «осесть» и начать обживаться на новом месте.

"Покупатели сейчас — это прежде всего люди, которые потеряли жилье, но имеют возможность его купить. Им нужно где-то проживать. Если есть возможность, то надо покупать, потому что аренда тоже стоит денег, а свое жилье — это свое жилье. Это надежнее, спокойнее можно чувствовать себя. Поэтому можно и нужно искать объекты недвижимости, изучать рынок, торговаться где-то",— подчеркнул он.

Но он не советует медлить. Учитывая нестабильную ситуацию в стране, можно не дождаться большего удешевления квадратных метров.

«При условии улучшения ситуации в стране будет улучшаться ситуация и на рынке недвижимости, и цены восстановятся. Можно, как говорится, не успеть и ошибиться», — добавил он.

Какая сейчас ситуация на киевском рынке недвижимости

Пита рассказывает, что цены не снизились. То есть купить то, что условно стоило 40-50 тысяч долларов, за 15-20 тысяч не удастся. Кроме того, на рынке нет массового предложения. Прежде всего, это связано с запретом продавать недвижимость по доверенности.

«Многие уехали за границу и не могут продать, даже если очень хочется», — рассказал он.

Также во время военного положения не работает демографический реестр, где регистрируется место жительства. Покупатель, покупая квартиру с прописанными людьми, наверняка не будет рисковать сейчас, а будет ждать хотя бы чтобы была возможность их выписать из квартиры.

Когда цены вернутся на довоенный уровень

Президент Ассоциации риелторов Украины прогнозирует возврат цен, однако отмечает: отсчет нужно производить с того момента, когда закончатся военные действия.

«Пока такого понимания у нас нет. Поэтому в этом году точно ничего не произойдет. В течение этого года цены не вернутся на довоенный период в большинстве регионов страны», — отмечает Пита.

По его словам, в этом плане показательнее будет осень. Тогда он прогнозирует оживление на рынке жилья.

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