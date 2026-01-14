Кожен п’ятий проданий смартфон у 2025 році був iPhone 14.01.2026, 00:35 — Технології&Авто

Кожен п’ятий проданий смартфон у 2025 році був iPhone

Світовий ринок смартфонів за підсумками минулого року продемонстрував помірний ріст.

За оцінками аналітиків Counterpoint Research, глобальні обсяги поставок зросли на 2% у річному вимірі.

Водночас Apple істотно зміцнила свої позиції: у четвертому кварталі на iPhone припало рекордні 25% світового ринку, а за підсумками всього 2025 року компанія довела свою частку до 20%, наростивши поставки на 10%.

Samsung Electronics за результатами четвертого кварталу залишилася другою з часткою 17%, однак у річному підсумку змогла збільшити її до 19%. Корейський виробник лише незначно поступився Apple, хоча зростання досягав іншими методами. Якщо успіх американського конкурента був забезпечений попитом на відносно дорогі iPhone 17, то Samsung наростила продажі переважно завдяки доступним моделям лінійки Galaxy A. Водночас у преміальному сегменті добре себе показали Galaxy Fold 7 та Galaxy S25, які перевершили попередні покоління. Загалом поставки смартфонів Samsung за рік зросли на 5%.

Apple продемонструвала найвищі темпи зростання серед п’ятірки лідерів. Географічно цьому сприяло посилення позицій компанії на ринках країн, що розвиваються, а також у невеликих державах, де зростав попит на смартфони з підтримкою 5G. Примітно, що навіть після виходу iPhone 17 моделі попереднього покоління залишалися затребуваними в Японії, Індії та країнах Південно-Східної Азії. Аналітики пов’язують це з завершенням циклу використання пристроїв, придбаних під час пандемії.

У глобальному масштабі найдинамічніше зростання поставок смартфонів минулого року спостерігалося в Японії, на Близькому Сході та в країнах Африки, а на зрілих ринках попит залишався стриманим.

Третє місце у світі з часткою 13% зберегла Xiaomi, однак істотного зростання поставок компанія не продемонструвала. Найкращі результати бренд показав у Латинській Америці та Південно-Східній Азії. Четвертою стала Vivo, яка наростила поставки на 3% і зайняла 8% світового ринку, зробивши ставку на дорожчі моделі. Особливо успішною для компанії була Індія.

Oppo, навпаки, скоротила поставки на 4%, але формально зберегла п’яту позицію з часткою 8%. Водночас з урахуванням інтеграції бренду Realme під маркою Oppo їхні сукупні позиції відповідали б четвертому місцю та 11% ринку.

За межами першої п’ятірки найбільш помітне зростання показали Nothing і Google — на 31% та 25% відповідно.

У поточному році аналітики прогнозують падіння поставок на 2,1% через дефіцит пам’яті та зростання цін на компоненти, спричинені бумом штучного інтелекту.

