Кожен десятий безробітний у Києві – переселенець: на яку роботу вони можуть розраховувати — Finance.ua

Кожен десятий безробітний у Києві – переселенець: на яку роботу вони можуть розраховувати Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Кожен десятий безробітний у Києві – переселенець: на яку роботу вони можуть розраховувати

У Києві від початку 2022 року на обліку служби зайнятості перебували понад 5,1 тис. безробітних зі статусом внутрішньо переміщеної особи.

Про це повідомляє Київський міський центр зайнятості.

Ця кількість становить 11% від усіх зареєстрованих у столиці безробітних.

Київ входить до трійки регіонів з найбільшою кількістю ВПО, які отримували у 2022 році послуги служби зайнятості.

Звідки найбільше переселенців

Найбільше внутрішніх переселенців — з Донецької, Луганської та Херсонської областей.

При цьому 1023 особи у Києві вже знайшли роботу через службу зайнятості.

Ким працюють

Майже чверть всіх переселенців працевлаштувалися в оптовій та роздрібній торгівлі, сфері послуг з ремонту авто та мотоциклів.

На другому місці за кількістю працевлаштованих переселенців — освіта.

Серед лідерів працевлаштування — також переробна промисловість, сфери охорони здоров’я та соціальної допомоги, держуправління та оборони, адміністративного та допоміжного обслуговування, професійної, наукової та технічної діяльності.

На початку грудня 396 роботодавців столиці отримали кошти за програмою компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування 1131 ВПО під час воєнного стану в Україні.

Довідка Finance.ua:

як раніше повідомили у Мінекономіки, фактична кількість безробітних в Україні становить 2,6 мільйона осіб, тоді як у Державній службі зайнятості зареєстровано лише 215 тисяч безробітних;

скільки українців отримували виплати з безробіття у кризові роки

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УБР За матеріалами:

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