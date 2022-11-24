Скільки українців отримували виплати з безробіття у кризові роки (інфографіка) — Finance.ua

Скільки українців отримували виплати з безробіття у кризові роки (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Безробіття є ще одним побічним ефектом війни та її руйнівного впливу на українську економіку.

Внаслідок бойових дій у країні було втрачено близько 5 мільйонів робочих місць. За даними Міністерства економіки, до кінця року буде приблизно 2,6 мільйона безробітних українців — це вдвічі більше, ніж у «ковідному» 2021 році.

В 2020-му, коли почалася пандемія коронавірусу, виплати з безробіття отримали 1 млн 118,6 тисячі українців. У січні виплачували допомогу 349 тисячам українців, за пів року виплати отримали вже 719,8 тисячі осіб.

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Минулого року кількість одержувачів виплат з безробіття знизилася на 3,5% — до 1 млн 79,7 тисячі осіб. У січні виплати отримували 480,7 тисячі українців (+37,7% порівняно з 2020 роком).

За січень-березень виплати отримали 608,4 тисячі українців (+40,4%), за січень-квітень — 670,2 тисячі (+23,4%), за перше півріччя — 773,5 тисячі (+7,5%).

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У січні поточного року допомогу з безробіття отримували 322,1 тисячі українців (на 33% менше, ніж у 2021-му), у січні-лютому — 362,5 тисячі, у січні-березні — 391,4 тисячі, у січні-квітні — 447,1 тисячі, січні-травні — 522,9 тисячі, січні-червні — 593,1 тисячі, січні-липні — 637,2 тисячі, січні-серпні — 677,3 тисячі, січні-вересні — 713,6 тисячі , січні-жовтні — 737,4 тисячі.

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