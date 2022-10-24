В Мінекономіки спрогнозували рівень безробіття на кінець року — Finance.ua

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В Мінекономіки спрогнозували рівень безробіття на кінець року

Казна та Політика
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В Мінекономіки спрогнозували рівень безробіття на кінець року
В Мінекономіки спрогнозували рівень безробіття на кінець року
За оцінками Мінекономіки, рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%.
Про це перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко сказала під час V українсько-німецького економічного форуму.
«До кінця року ми очікуємо достатньо високий рівень безробіття — до 30%», — сказала Свириденко.
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Вона зазначила, що наразі одним із викликів для уряду є вирішення проблем із безробіттям, а саме — працевлаштування людей та повернення їх з-за кордону.
За словами Свириденко, уряд спрямовує всі свої зусилля на підтримку малого бізнесу.
«Питання працевлаштування має бути покрите опікою держави», — зауважила Свириденко.
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Міністр зазначила, що одним із викликів, які стоять перед Україною є стабілізація макроекономічної ситуації. Наразі інфляція в Україні складає 24,6%, та до кінця року очікується на рівні 30%, а падіння економіки прогнозується на рівні 30%.
«Для нас збереження нормального функціонування економіки — це завдання не менш важливе ніж отримання перемоги», — сказала Свириденко.
За даними першого заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради нардеп Ярослава Железняка, в Україні станом на 24 жовтня офіційно зареєстровано 254 тис. безробітних. За неофіційними даними, потроху зменшується конкуренція за робочі місця. Проте кожен четвертий роботодавець готується скорочувати персонал.
Найбільше безробітних — це жінки 35-45 років (48 тис. осіб).
«Загалом показник зареєстрованих осіб навіть менший (на 6 тис.), ніж був рік тому. Зокрема, через активну роботу Держзайнятості, яка з початку війни працевлаштувала 203 тис. осіб. Ще раз, йдеться про офіційно зареєстрованих осіб», — наголосив депутат.
З початку року виплатили допомоги по безробіттю склали 11,8 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

  • у серпні в Україні було офіційно зареєстровано 278 тисяч безробітних, з них тільки 36% — це чоловіки;
  • на думку Мінсоцполітики, тенденція до падіння доходів українців збережеться до кінця цього року й на початку наступного;
  • в Україні запровадять універсальну соціальну допомогу. Це будуть виплати, прив’язані до фінансово-майнового стану людини, які дозволять охопити значно більше громадян, які опинилися в скруті.
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За матеріалами:
Укрінформ
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