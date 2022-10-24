В Мінекономіки спрогнозували рівень безробіття на кінець року — Finance.ua

В Мінекономіки спрогнозували рівень безробіття на кінець року Вчора 20:02 — Казна та Політика

В Мінекономіки спрогнозували рівень безробіття на кінець року

За оцінками Мінекономіки, рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%.

Про це перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко сказала під час V українсько-німецького економічного форуму.

«До кінця року ми очікуємо достатньо високий рівень безробіття — до 30%», — сказала Свириденко.

Читайте також Все більше українців їдуть до Польщі у пошуках роботи: які вакансії та зарплати там пропонують

Вона зазначила, що наразі одним із викликів для уряду є вирішення проблем із безробіттям, а саме — працевлаштування людей та повернення їх з-за кордону.

За словами Свириденко, уряд спрямовує всі свої зусилля на підтримку малого бізнесу.

«Питання працевлаштування має бути покрите опікою держави», — зауважила Свириденко.

Міністр зазначила, що одним із викликів, які стоять перед Україною є стабілізація макроекономічної ситуації. Наразі інфляція в Україні складає 24,6%, та до кінця року очікується на рівні 30%, а падіння економіки прогнозується на рівні 30%.

«Для нас збереження нормального функціонування економіки — це завдання не менш важливе ніж отримання перемоги», — сказала Свириденко.

254 тис. безробітних. За неофіційними даними, потроху зменшується конкуренція за робочі місця. Проте кожен четвертий роботодавець готується скорочувати персонал. За даними першого заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради нардеп Ярослава Железняка, в Україні станом на 24 жовтня офіційно зареєстрованоЗа неофіційними даними, потроху зменшується конкуренція за робочі місця. Проте кожен четвертий роботодавець готується скорочувати персонал.

Найбільше безробітних — це жінки 35-45 років (48 тис. осіб).

«Загалом показник зареєстрованих осіб навіть менший (на 6 тис.), ніж був рік тому. Зокрема, через активну роботу Держзайнятості, яка з початку війни працевлаштувала 203 тис. осіб. Ще раз, йдеться про офіційно зареєстрованих осіб», — наголосив депутат.

З початку року виплатили допомоги по безробіттю склали 11,8 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

у серпні в Україні було офіційно зареєстровано 278 тисяч безробітних, з них тільки 36% — це чоловіки;

на думку Мінсоцполітики, тенденція до падіння доходів українців збережеться до кінця цього року й на початку наступного;

в Україні запровадять універсальну соціальну допомогу. Це будуть виплати, прив’язані до фінансово-майнового стану людини, які дозволять охопити значно більше громадян, які опинилися в скруті.



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.