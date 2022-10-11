В Україні запровадять універсальну соціальну допомогу: хто зможе отримати — Finance.ua

В Україні запровадять універсальну соціальну допомогу: хто зможе отримати Вчора 09:04 — Казна та Політика

В Україні запровадять універсальну соціальну допомогу: хто зможе отримати

Про запровадження універсальної соціальної допомоги громадянам, які опинилися у скруті, у Міністерстві соціальної політики України оголошували раніше.

Як розповіла в інтерв’ю Соціальній інформаційній платформі перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак, це станеться орієнтовно у квітні.

За її словами, це будуть виплати, прив’язані до фінансово-майнового стану людини, які дозволять охопити значно більше громадян, які опинилися в скруті.

Над відповідним законопроєктом уже працюють, планують подати його до Верховної Ради протягом осені й отримати його схвалення. А у квітні вже запровадити універсальну соціальну допомогу.

«Починаючи орієнтовно з квітня 2023 року, ми зможемо запровадити такий універсальний інструмент підтримки. І один з нюансів цього інструменту — це те, що ми хочемо відійти від показника прожиткового мінімуму та запровадити певний базовий показник та порівнювати доходи, які отримує родина з ним. І якщо родина отримує дуже низькі доходи з усіх джерел, тоді надавати фінансову підтримку такій родині від держави», — зазначила Марчак.

Як наголосила посадовиця, таку допомогу планують надавати певний час, поки людина не знайде роботу, не влаштує свої справи та не повернеться до самостійного життя.

Довідка Finance.ua:

за відсутності оригіналу паспорта українці мають право звернутися за отриманням гуманітарної допомоги та державних виплат на підставі е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон або єДокумента у застосунку Дія;

міжнародні організації продовжують надавати допомогу українцям, постраждалим від війни. Громадяни України, які через війну потрапили в скрутне становище, можуть отримати на кожного члена родини від 2220 до 2500 грн разових або ж щомісячних виплат строком до 3 місяців;

у Верховній Раді ухвалили у другому читанні законопроект № 6067 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, зокрема молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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