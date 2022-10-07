Чи можна отримати гуманітарну допомогу та державні виплати за відсутності паспорта — Finance.ua

Чи можна отримати гуманітарну допомогу та державні виплати за відсутності паспорта
За відсутності оригіналу паспорта українці мають право звернутися за отриманням гуманітарної допомоги та державних виплат на підставі е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон або єДокумента у застосунку Дія.
Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.
Як зазначається, громадяни, у яких втрачені або знищені документи, можуть використовувати для посвідчення особи та підтвердження громадянства, надання адміністративних та інших послуг на території України е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон.
Виняток передбачено лише щодо:
- перетинання державного кордону України, крім випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в’їзді в Україну;
- в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї;
- в’їзду, перебування, проживання або пересування у межах прикордонної смуги, виходу у територіальне море та внутрішні води України.
Електронний паспортний документ можна безоплатно сформувати у застосунку Дія у разі, якщо раніше заявником було отримано ID-картку або закордонний біометричний паспорт.
Крім того, під час воєнного стану підтвердити особу також дозволяє єДокумент — тимчасове цифрове посвідчення, яке містить, зокрема, паспортні дані та ідентифікаційний номер (РНОКПП) громадянина України. Такий електронний документ визнається усіма органами влади та може бути наданий для отримання різних адміністративних, у т.ч. пенсійних, послуг. При цьому безоплатно сформувати його також можна у застосунку Дія.
Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном
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