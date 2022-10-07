Чи можна отримати гуманітарну допомогу та державні виплати за відсутності паспорта — Finance.ua
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Чи можна отримати гуманітарну допомогу та державні виплати за відсутності паспорта

Особисті фінанси
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Чи можна отримати гуманітарну допомогу та державні виплати за відсутності паспорта
Чи можна отримати гуманітарну допомогу та державні виплати за відсутності паспорта
За відсутності оригіналу паспорта українці мають право звернутися за отриманням гуманітарної допомоги та державних виплат на підставі е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон або єДокумента у застосунку Дія.
Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.
Як зазначається, громадяни, у яких втрачені або знищені документи, можуть використовувати для посвідчення особи та підтвердження громадянства, надання адміністративних та інших послуг на території України е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон.
Виняток передбачено лише щодо:
  • перетинання державного кордону України, крім випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в’їзді в Україну;
  • в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї;
  • в’їзду, перебування, проживання або пересування у межах прикордонної смуги, виходу у територіальне море та внутрішні води України.
Електронний паспортний документ можна безоплатно сформувати у застосунку Дія у разі, якщо раніше заявником було отримано ID-картку або закордонний біометричний паспорт.
Крім того, під час воєнного стану підтвердити особу також дозволяє єДокумент — тимчасове цифрове посвідчення, яке містить, зокрема, паспортні дані та ідентифікаційний номер (РНОКПП) громадянина України. Такий електронний документ визнається усіма органами влади та може бути наданий для отримання різних адміністративних, у т.ч. пенсійних, послуг. При цьому безоплатно сформувати його також можна у застосунку Дія.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Finance.ua
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