Чи можна отримати гуманітарну допомогу та державні виплати за відсутності паспорта — Finance.ua

Чи можна отримати гуманітарну допомогу та державні виплати за відсутності паспорта Вчора 19:05 — Особисті фінанси

Чи можна отримати гуманітарну допомогу та державні виплати за відсутності паспорта

За відсутності оригіналу паспорта українці мають право звернутися за отриманням гуманітарної допомоги та державних виплат на підставі е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон або єДокумента у застосунку Дія.

Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

Як зазначається, громадяни, у яких втрачені або знищені документи, можуть використовувати для посвідчення особи та підтвердження громадянства, надання адміністративних та інших послуг на території України е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон.

Виняток передбачено лише щодо:

перетинання державного кордону України, крім випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в’їзді в Україну;

в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї;

в’їзду, перебування, проживання або пересування у межах прикордонної смуги, виходу у територіальне море та внутрішні води України.

Електронний паспортний документ можна безоплатно сформувати у застосунку Дія у разі, якщо раніше заявником було отримано ID-картку або закордонний біометричний паспорт.

Крім того, під час воєнного стану підтвердити особу також дозволяє єДокумент — тимчасове цифрове посвідчення, яке містить, зокрема, паспортні дані та ідентифікаційний номер (РНОКПП) громадянина України. Такий електронний документ визнається усіма органами влади та може бути наданий для отримання різних адміністративних, у т.ч. пенсійних, послуг. При цьому безоплатно сформувати його також можна у застосунку Дія.

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