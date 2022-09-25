В Україні поменшало офіційних безробітних — Finance.ua

В Україні поменшало офіційних безробітних Вчора 08:39 — Особисті фінанси

В Україні поменшало офіційних безробітних

У серпні в Україні було офіційно зареєстровано 278 тисяч безробітних, з них тільки 36% — це чоловіки. Це найменший показник від початку війни.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram-каналі.

«Протягом серпня за офіційними даними пішло покращення статистики щодо наявності вакансій. Так, показник вакансій на 1000 осіб за місяць зріс на +25%», — заявив депутат.

Щодо регіонів, то найгірша ситуація із безробіття в областях:

Дніпропетровська 22,2%;

Харківська 20,5%;

Запорізька 17,8%.

Найменший рівень безробіття у областях:

Чернівецька 3,9%;

Закарпатська та Тернопільська 5,8%;

Волинська 6,5%.

«Ще раз, це офіційна статистика. Не дуже показова, як на мене, але тенденції точно можна побачити», — зауважив нардеп.

Відмітимо, що до війни жителі західних населених пунктів скаржилися на нестачу вакансій. Часто виходом для них ставав пошук роботи за кордоном. Наразі ситуація значно краща. Станом на початок вересня 2022 року релокейт сюди здійснили більше 700 підприємств, 500 з них вже поновили роботу на новому місці.

Довідка Finance.ua:

сегмент віддаленої роботи, або ремоуту, на початку осені є не таким активним. Можливо, роботодавці шукають надійний варіант, тобто фахівця, який у воєнний час знаходиться на одному місці, а не часто зайнятий переїздами, жертвуючи якістю роботи;

у Києві на одне робоче місце претендують 4 безробітних (рік тому співвідношення було один до одного). До того ж найбільш затребувані спеціальності: сімейний лікар, електрогазозварювальник та робітник із комплексного прибирання та утримання прибудинкової території.

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