Конкуренція за робоче місце злетіла вчетверо: кому найлегше знайти роботу в Києві — Finance.ua

Конкуренція за робоче місце злетіла вчетверо: кому найлегше знайти роботу в Києві Вчора 09:35 — Особисті фінанси

Конкуренція за робоче місце злетіла вчетверо: кому найлегше знайти роботу в Києві

У Києві на одне робоче місце претендують 4 безробітних (рік тому співвідношення було одне до одного). До того ж найбільш затребувані спеціальності: сімейний лікар, електрогазозварювальник та робітник із комплексного прибирання та утримання прибудинкової території.

Про це йдеться у даних Київського міського центру зайнятості, опублікованих на офіційному сайті . Важливо зазначити, що статистика враховує лише тих безробітних, які набули офіційного статусу, і ті вакансії, які розмістили у Центрі роботодавці.

Серед сфер найбільше вакансій розмістили у таких галузях: освіта, адміністративне обслуговування, оптова та роздрібна торгівля, охорона здоров’я та державне управління. Якщо ж говорити про конкретні вакансії, найбільше пропозицій для:

сімейних лікарів (середня зарплата — 13,9 тис. грн);

електрогазозварювальників (12,8 тис. грн);

робітників із комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями (7,4 тис. грн);

учителів (8,8 тис. грн);

сестер та братів медичних (7,8 тис. грн);

швачок (11,6 тис. грн);

слюсарів-сантехніків (9,2 тис. грн);

двірників (7 тис. грн);

електромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання (11,3 тис. грн);

фармацевтів (10 тис. грн);

соціальних робітників (6,5 тис. грн);

інструкторів з фізкультури (7,3 тис. грн);

вихователів закладів дошкільної освіти (7,7 тис. грн);

музичних керівників (7 тис. грн).

Середній розмір зарплати у вакансіях столичної служби зайнятості становить майже 10 тис. грн. Водночас дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили, який зараз збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року, призвів до того, що представникам окремих професій, навпаки, стало важче працевлаштуватися.

Найбільша кількість кандидатів на вільне робоче місце зафіксована у сферах фінансової та страхової діяльності, розміщення та харчування, операцій з нерухомим майном, інформації та телекомунікації та у будівництві.

Відповідно, найбільша нестача вакансій спостерігається для бухгалтерів, продавців-консультантів, менеджерів різних спеціалізацій, адміністраторів, водіїв автотранспортних засобів, комірників, касирів торгової зали, інженерів, економістів, охоронців, керівників різного рівня.

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