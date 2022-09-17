В Україні стало менше пропозицій віддаленої роботи — Finance.ua

В Україні стало менше пропозицій віддаленої роботи Вчора 08:23 — Особисті фінанси

В Україні стало менше пропозицій віддаленої роботи

Якщо керуватися логікою, сьогодні віддалений формат роботи мав би бути вельми популярним на українському ринку праці, адже багато фахівців наразі «розкидані» по світу у зв’язку з повномасштабною війною. Насправді ж сегмент віддаленої роботи, або ремоуту, на початку осені є не таким активним.

Про це свідчить аналітика кадрового порталу grc.ua

Як можна це пояснити

Можна припустити, що позначилося послаблення ковідних обмежень, які «самоусунулися» після початку війни. Також, можливо, роботодавці шукають надійний варіант, тобто фахівця, який у воєнний час знаходиться на одному місці, а не часто зайнятий переїздами, жертвуючи якістю роботи.

Як це часто буває, лідером у рейтингу активності є столиця: на Київ припадає 60% усіх актуальних вакансій віддаленої роботи.

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Другу позицію з великим відривом посів інший порівняно безпечний регіон — Львівська область (11%).

Трійку лідерів замикає Дніпропетровська область, ринок праці якої знаходиться на перших позиціях у багатьох рейтингах, попри близькість до активних бойових дій, — 6%.

Четверту-п’яту сходинку з однаковим показником 4% зайняли Харківська та Одеська області.

Кого найчастіше шукають роботодавці у ремоут форматі

На сферу «IT, інтернет, телекомунікації» припадає 37% вакансій. Приблизно удвічі рідше шукають на віддалений формат роботи фахівців з продажів — 18%. Третю сходинку посіла категорія «маркетинг, реклама, PR» — 13%. Адміністративному персоналу у 6% випадків дозволяють працювати віддалено, а представникам вищого менеджменту — у 2%.

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У роботодавців найчастіше немає жорстких вимог щодо досвіду. У 16% вакансій не потребують навіть мінімального досвіду. Лідером є проміжок від 1 до 3 років — 62%. Досвід від 3 до 6 років вимагають 21% роботодавців, а понад 6 років потрібен лише 1% компаній. Якщо порівняти показники з довоєнним періодом, побачимо, що працедавці стали рідше звертати увагу на пошукачів без досвіду для позицій з віддаленим форматом роботи: наприклад, навесні 2021 року таких вакансій було 30-40%.

Яку віддалену роботу шукають спеціалісти

Працівники більш схильні до ремоуту, аніж роботодавці. У відсотковому співвідношенні на віддалену роботу припадає значно більше резюме, ніж вакансій: 28% проти 9%.

Цікава ситуація склалася з досвідом. Попри те, що роботодавці рідко шукають дуже досвідчених пошукачів для віддаленої роботи, більшість резюме саме від таких працівників: досвід понад 6 років мають 61% кандидатів. Не мають досвіду лише 13% спеціалістів. Досвід від 1 до 3 років мають 10% фахівців, від 3 до 6 років — 16%.

Фактор статі має незначний вплив: серед пошукачів віддаленої роботи 55% є чоловіками і 45% — жінками. Найбільш активна вікова група — від 18 до 30 років (37% вакансій). Очікувано, з віком активність до віддаленої роботи знижується, а прихильність до класичного варіанту працевлаштування зростає. На категорію 50-60 років припадає всього 7% резюме.

Що ж до найбільш популярних професій: тут у пошукачів гармонія з працедавцями, адже найбільше резюме з бажаним віддаленим форматом роботи від програмістів та розробників — 9%. Щоправда, у менеджерів з продажу та менеджерів по роботі з клієнтами показник такий самий. На третій позиції з 6% розташувалися дизайнери та художники.

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