Відсутність підходящих вакансій та висока конкуренція – проблеми українських спеціалістів — Finance.ua

Відсутність підходящих вакансій та висока конкуренція – проблеми українських спеціалістів Вчора 13:01 — Особисті фінанси

Відсутність підходящих вакансій та висока конкуренція – проблеми українських спеціалістів

Зростання рівня безробіття через закриття підприємств та скорочення персоналу від початку війни спонукають українців до активності в пошуку роботи. Частіше почали шукати роботу й ті спеціалісти, які не втратили роботу, проте стикнулися зі зниженням заробітної плати.

Про це свідчать дані кадрового порталу grc.ua

Майже в усіх професійних сферах протягом кількох останніх місяців відбувається збільшення кількості резюме. Не зважаючи на поступове відновлення ринку праці після повного падіння на початку війни, динаміка збільшення пропозицій роботи не встигає за зростанням пошукацької активності.

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На всіх бажаючих знайти роботу не вистачає вакансій. Конкуренція на робочі місця продовжує зростати.

Найбільше зацікавлені у пошуку роботи спеціалісти, які лише починають свій кар’єрний шлях та студенти. Водночас ці пошукачі стикаються з найвищою конкуренцією на робочі місця. В середньому, на одну вакансію претендує 23 фахівця без досвіду роботи. Щоправда, збільшення резюме у цій категорії пошукачів не таке активне, порівнюючи з іншими професійними сферами.

Сфера продажу демонструє відчутні темпи відновлення. Частка цих вакансій у загальній структурі ринку праці поступово зростає. Тому, не зважаючи на високу динаміку збільшення резюме спеціалістів ритейлу й менеджерів з продажу та підвищення показників відгуків на існуючі вакансії, рівень конкуренції серед цих спеціалістів залишається відносно невисоким. На одне робоче місце у сфері продажу претендує в середньому не більше 3 осіб.

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Поступова адаптація бізнесу до комерційної діяльності в умовах війни протягом літа, стабілізація зарплат, які навесні знижувалися майже в усіх професійних сферах, та поява нових вакансій спонукали топ-менеджерів та керівників більш сміливо шукати нову роботу. Протягом літніх місяців кількість резюме у категорії вищого менеджменту зростала рекордними темпами (у червні додалося +25% резюме, у липні +113%, у серпні +56%). Конкуренція серед пошукачів рівню вищого менеджменту теж висока — в середньому 16 осіб на одну відкриту вакансію.

Цікава тенденція прослідковується у професійній сфері ІТ, інтернет та телеком. Існує стереотип щодо того, що сфера інформаційних технологій постраждала від війни найменше, адже компанії цієї сфери давно перейшли до формату віддаленої роботи та від початку кризи могли зберегти всі бізнес-процеси. Проте аналітичні показники ринку праці демонструють те, що ІТ-сфера зараз відчуває теж не найкращі часи.

Збільшення кількості вакансій відбувається не такими відчутними темпами, тому ця сфера втратила традиційне друге місце у рейтингу галузей з найбільшою кількістю пропозицій роботи.

ІТ-спеціалісти теж стикаються з негативними наслідками кризи — відбувається скорочення проектів та штату ІТ-спеціалістів, знижуються зарплати. Протягом трьох останніх місяців фахівці сфери інформаційних технологій оновлюють свої резюме та активно переглядають відкриті вакансії. Кількість резюме у цій категорії зросла у червні на 19%, у липні та серпні на 26%. Конкуренція теж збільшилася — протягом травня-липня індекс співвідношення активних резюме та вакансій становив 1,7-1,9, а у серпні рівень конкуренції підвищився в середньому до 5,2 осіб на робоче місце.

Активно шукають нову роботу також бухгалтери, адміністративний персонал, представники сфери маркетинг, реклама та PR, працівники сфери виробництва та сільського господарства, спеціалісти транспорту й логістики, а також будівельники. Резюме всіх вище названих професій складають десятку сфер з найбільшою активністю пошукачів.

Інфографіка: grc.ua

З найбільшими проблемами у працевлаштуванні стикаються спеціалісти сфери закупівель, домашній персонал, працівники сфери інсталяція та сервіс, юристи, спеціалісти сфери туризм та HoReCa, страхувальники, науковці та освітяни, працівники сфери видобуток сировини та спеціалісти автомобільного бізнесу. Для них досі відкривається найменша кількість вакансій.

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