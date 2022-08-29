Які додаткові заохочення пропонують роботодавці кандидатам в умовах війни — Finance.ua

Які додаткові заохочення пропонують роботодавці кандидатам в умовах війни Вчора 16:07 — Особисті фінанси

Які додаткові заохочення пропонують роботодавці кандидатам в умовах війни

Український ринок праці надалі перебуває у стані кризи, вакансій в багатьох професійних сферах не вистачає на всіх бажаючих отримати роботу.

Проте роботодавці продовжують заохочувати кандидатів та пропонують у вакансіях додаткові умови, які можуть привернути увагу до оголошення про роботу та мають підвищити лояльність співробітників до компанії. Найбільш щедрі на такі додаткові опції роботодавці ІТ-сфери. Не зазначені додаткові заохочення лише у 17% актуальних вакансій цієї галузі. Існує стереотип, що у сфері інформаційних технологій існує високий дефіцит кваліфікованих спеціалістів, кандидати проявляють надмірну перебірливість пропозиціями роботи, тому для залучення та утримання спеціалістів компанії створюють умови роботи, набагато кращі, ніж у інших сферах.

Однак, як показав аналіз бази вакансій, перелік опцій для заохочення кандидатів у ІТ-сфері не відрізняється від переліку в інших сферах. Додаткові умови, які вигідно виділяють оголошення про роботу, присутні навіть у вакансіях з високою конкуренцією серед пошукачів. Різниця у тому, який відсоток роботодавців готовий пропонувати додаткові пільги, аби заманити кандидатів, та яким опціям віддають перевагу залежно від галузі.

Експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua зробив аналіз вакансій для найбільш популярних на ринку спеціалістів та з’ясував, які «плюшки» пропонують роботодавці, аби залучити кандидатів у свої колективи.

Сфера продажу

Найбільше вакансій у серпні відкрито для працівників торгівлі, менеджерів з продажу та роботи з клієнтами. Додаткові заохочення, які допомагають залучити кандидатів у штат, зазначені у 46% вакансій сфери. Отже далеко не всі роботодавці готові пропонувати привабливі додаткові умови для майбутніх співробітників.

Начастіше українські компанії готові пропонувати професійне навчання (ця опція зазначена у 51% вакансій з додатковими заохоченнями). Майже у половині (47%) випадків майбутнім співробітникам пропонують перспективи кар’єрного зростання.

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Бонуси та премії зазначені лише у кожній п’ятій вакансії серед тих, де пропонують додаткові заохочення. Проте цікавим є те, що у вакансіях цієї сфери зустрічаються допомога з житлом (6%), участь у корпоративних та соціальних заходах (13% та 4%), безкоштовне харчування (3%), корпоративний мобільний зв’язок (3%) та корпоративні подарунки (3%).

У незначній частці вакансій зазначали також корпоративні заняття фітнесом, корпоративну психологічну допомогу, пенсійне страхування, фінансову допомогу в складних життєвих ситуаціях.

Початок кар’єри, студенти

Пошукачі без досвіду роботи та студенти зустрічаються з високою конкуренцією на робоче місце. У цій сфері на вакансію наприкінці літа претендує в середньому 28 кандидатів. Проте, не зважаючи на широкий вибір претендентів на робочі місця, третина роботодавців (36%) готова пропонувати додаткові заохочувальні пільги. Перелік невеликий, на першому місці перспективи кар’єрного зростання та додаткове навчання, такі умови пропонують у 55% вакансій з заохочувальними умовами в цій сфері.

У третині вакансій (32%) зазначений дружній колектив, як приваблива умова роботи. Чверть оголошень роботи акцентує увагу майбутніх співробітників на медичному страхуванні (26%) та можливих грошових бонусах та преміях (24%). Серед додаткових пільг у вакансіях для студентів та спеціалістів без досвіду роботи зазначені також корпоративний мобільний зв’язок (18%), регулярні корпоративні заходи (8%), корпоративні знижки (4%), безкоштовне харчування (4%) та компенсація вартості поїзду (3%).

У деяких вакансіях зазначалася також можливість відвідувати корпоративний спорттзал та допомога з житлом.

ІТ, інтернет, телеком

У сфері інформаційних технологій найбільше вакансій з додатковими пільгами. «Плюшки», що мають заохотити кандидатів розглянути вакансію, зазначені в 83% всіх вакансій у сфері. Перелік опцій стандартний для багатьох сфер. Найчастіше пропонують додаткове навчання (57%), перспективу кар’єрного зростання (43%), дружній колектив (42%). Проте ІТ-сферу вигідно виділяє велика частка пропозицій роботи з можливістю отримати корпоративну психологічну допомогу (34%), наявність дисконтної програми (27%), фінансова допомога в складних життєвих ситуаціях (15%) та програма релокації (6%).

У деяких вакансіях зазначалися можливість відвідувати корпоративний спортзал, оплата дитячого садочку, програма підтримки молодих батьків та службовий автомобіль.

Транспорт логістика

Спеціалісти сфери транспорту та логістики входять у перелік найбільш затребуваних в Україні з часів пандемічної кризи. Роботодавці, які шукають водіїв, працівників складів та логістів, у пропозиціях роботи доволі часто зазначають додаткові пільги для майбутніх співробітників. Заохочення зазначені у 71% актуальних вакансій цієї професійної сфери.

Перелік пропонованих пільг не відрізняється від інших сфер. Щоправда, додаткове навчання зазначене лише у 6% вакансій, а безкоштовне житло пропонують у 13% вакансій.

Бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства

Бухгалтери та фахівці з управлінського обліку підприємств з’явилися у п’ятірці найбільш затребуваних спеціалістів три місяці тому. У 65% вакансій для цих спеціалістів зазначені додаткові заохочувальні пропозицій.

В якості пільг роботодавці використовують стандартний набір опцій — перспектива кар’єрного зростання (47%), дружній колектив (23%), медичне страхування (23%), корпоративні заходи (20%), додаткове навчання (13%), можливість отримання бонусів та премій (10%). Серед інших привабливих умов зустрічаються також безкоштовне харчування, корпоративний мобільний зв’язок, компенсація вартості проїзду, корпоративні знижки, спортивний зал та медичне страхування для членів сім’ї.

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