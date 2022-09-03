Чи оплачується понаднормова робота працівнику з нефіксованим робочим часом — Finance.ua

Чи оплачується понаднормова робота працівнику з нефіксованим робочим часом Вчора 13:49 — Особисті фінанси

Чи оплачується понаднормова робота працівнику з нефіксованим робочим часом

Фахівці Головного управління Держпраці у Запорізькій області пояснили , чи оплачується понаднормова робота працівнику з нефіксованим робочим часом.

У разі перевищення нормальної тривалості робочого часу (40 годин на тиждень) оплата відбувається в порядку, передбаченому статтею 106 Кодексу законів про працю України (в подвійному розмірі годинної ставки за кожну годину роботи в понаднормовий час).

Якщо робота виконується поза межами базових днів і годин, але загальний час роботи працівника не перевищує визначеної договором нормальної тривалості робочого часу, така робота має бути оплачена в розмірі, визначеному в трудовому договорі.

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