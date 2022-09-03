Чи оплачується понаднормова робота працівнику з нефіксованим робочим часом — Finance.ua
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Чи оплачується понаднормова робота працівнику з нефіксованим робочим часом

Особисті фінанси
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Чи оплачується понаднормова робота працівнику з нефіксованим робочим часом
Чи оплачується понаднормова робота працівнику з нефіксованим робочим часом
Фахівці Головного управління Держпраці у Запорізькій області пояснили, чи оплачується понаднормова робота працівнику з нефіксованим робочим часом.
У разі перевищення нормальної тривалості робочого часу (40 годин на тиждень) оплата відбувається в порядку, передбаченому статтею 106 Кодексу законів про працю України (в подвійному розмірі годинної ставки за кожну годину роботи в понаднормовий час).
Якщо робота виконується поза межами базових днів і годин, але загальний час роботи працівника не перевищує визначеної договором нормальної тривалості робочого часу, така робота має бути оплачена в розмірі, визначеному в трудовому договорі.

Довідка Finance.ua:

  • з початком війни у ​​66,52% фрилансерів рівень доходу знизився. Про зниження заробітку найчастіше говорять дизайнери, копірайтери та програмісти. У 24,93% виконавців дохід залишився тим самим, а у 8,55% навіть збільшився;
  • за даними Work.ua, у період повномасштабного вторгнення росії в Україну частка вакансій дистанційної роботи зросла вдвічі. Середня зарплата у вакансіях з дистанційною роботою зростала щороку і наразі є вищою за середній рівень зарплати по Україні, що складає 15 000 грн;
  • Верховна Рада 18 липня ухвалила законопроєкт № 5161, який стосується нестандартних форм зайнятості. У народі цей документ більш відомий, як «закон про фрилансерів». Finance.ua розбирався, що зміниться як для працівників, так і для працедавців.
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За матеріалами:
Finance.ua
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