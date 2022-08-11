Скільки заробляють фрилансери під час війни і чому попит на їхні послуги зростає — Finance.ua

Скільки заробляють фрилансери під час війни і чому попит на їхні послуги зростає Сьогодні 09:30 — Енергетика

Скільки заробляють фрилансери під час війни і чому попит на їхні послуги зростає

Чому в Україні є попит на послуги фрилансерів під час війни: В Україні понад 5 місяців триває війна. Економіка перебуває у вкрай складному становищі. Мільйони людей залишилися без роботи. Багато бізнесів намагаються відновитися та вийти на нові ринки. За кілька останніх років це вже друга глобальна криза після коронавірусу. Але, попри все, сервіс фрилансу Freelancehunt може з упевненістю сказати, що ринок відновився, зростає та працює.

можна швидко знайти спеціаліста без необхідності наймати його в штат;

з’явилося багато вільних спеціалістів з великим досвідом роботи, які готові практично відразу розпочати виконання завдань;

доки ціни в інших нішах зростають, на фрилансі через конкуренцію вони залишаються на довоєнному рівні;

у фрилансерів більше досвіду у вирішенні завдань, які допоможуть бізнесу вижити у кризу та відновитися.

У результаті всі ці фактори вплинули на швидке відновлення обсягів ринку фрилансу. Щоб зберегти, трансформувати та розвивати бізнес, потрібні зміни. Фриланс — це можливість для українських підприємців знайти потрібних спеціалістів та одержати виконання своїх завдань швидко, недорого й на бажаному рівні.

Компанія Freelancehunt провела дослідження та склала портрет українського фрилансера під час війни.

Як показало опитування, вік середньостатистичного фрилансера — від 24 до 35 років. Виконавці віком до 23 років обирають такі категорії:

Аудіо та відео — 36,79%.

Переклади — 32,86%.

Дизайн та арт — 28,91%.

Програмування — 28,09%.

Представники старшого покоління (48+) обирають працю в категорії «Мобільні додатки» — їх виявилося 18,18%.

36,18% спеціалістів працюють на фрилансі понад 5 років, 20,82% — 2 роки. Минулого року новачків було 6%, цього року — 18,01%. Така позитивна динаміка свідчить про те, що популярність фрилансу активно зростає. 16,77% опитаних зазначили, що вони працюють до 1 року, а 8,22% — 1 рік.

Освіта та знання іноземної мови

Якщо порівнювати з минулим роком, то відсоток виконавців з вищою освітою збільшився із 49% до 51,15%. У 8,72% фрилансерів кілька вищих освіт, а 2,14% мають науковий ступінь. 10,69% студентів, окрім отримання нової професії, уже заробляють на фрилансі. Найчастіше такі виконавці зустрічаються у категоріях:

Дизайн та арт — 30%.

Програмування — 28,95%.

Робота з текстами — 16,84%.

Незакінчену вищу освіту мають 11,31% спеціалістів, середню — 6,42%, закінчили технікум або коледж 9,57%.

Майже половина фрилансерів (48,09%) знає англійську на рівні Elementary — може говорити та розуміти деякі фрази. 30,69% — на рівні Pre-Intermediate: можуть спілкуватися «простою» мовою та розуміти співрозмовника у знайомій ситуації. 10,32% виконавців не розмовляють іноземною мовою та лише 2,71% — швидко розмовляють і добре сприймають її на слух. На рівні Intermediate володіють англійською 15,97% фрилансерів, Upper-Intermediate — 8,12%.

Скільки працюють на тиждень

Не можна сказати, що фрилансери — трудоголіки, бо лише 5,57% працюють понад 60 годин на тиждень. Зокрема програмісти, копірайтери та дизайнери. 43,49% спеціалістів приділяють до 20 годин на тиждень роботі на фрилансі, а 21,16% — до 30.

Виконавці, для яких фриланс — єдине джерело доходу, працюють більше годин на тиждень:

до 20 годин — 34,55%,

20-30 годин — 20,41%,



30-40 годин — 19,84%,



40-50 годин — 12,54%,



50-60 годин — 4,9%,



60+ годин — 7,75%.



Спеціалісти, які мають ще додатковий заробіток або використовують фриланс як підробіток, працюють переважно до 20 годин на тиждень — таких виявилося 51,97%. Водночас 21,87% виконавців приділяють фрилансу 20-30 годин, 12,51% — 30-40 годин, 6,88% — 40-50 годин, 3,27% — 50-60 годин і лише 3,49% — понад 60 годин.

40,91% фрилансерів оцінили свій рівень кваліфікації як Middle. Senior виявилося 30,33% і трохи менше Junior — 28,76%. Найпоширеніший формат роботи — самостійний, йому віддають перевагу 85,88% виконавців. Якщо говорити про команду, то ситуація така:

9,77% працюють у команді з 2-4 співробітників;

2,65% — 11+ співробітників;

1,69% — 5-10 співробітників.

Якщо можна буде працювати віддалено, то 30,02% фрилансерів погодилися б перейти на full-time, 14,92% — за умови, що рівень доходу буде не меншим, ніж зараз, а 5,94% вирішили не вказувати причину. Серед опитаних 19,39% уже мають постійну роботу, на фрилансі тільки підробляють, а 4,24% поки що повністю віддаються лише full-time. 25,49% спеціалістів оцінили всі переваги віддаленої праці та поки що навіть не замислюються над тим, щоб проміняти її на full time.

Найпопулярніші категорії серед фрилансерів

33,09% виконавців працюють у категорії «Дизайн та арт», 18,63% — «Робота з текстами» та 18,23% — «Програмування». Що стосується решти категорій, рейтинг має такий вигляд:

Просування — 6,64%

Аудіо та відео — 5,97%

Послуги — 5,57%

Переклади — 3,94%

Архітектура та інжиніринг — 3,77%

Адміністрування — 2,25%

Аутсорсинг та консалтинг — 1,29%

Мобільні програми — 0,62%

Як війна позначилася на заробітку

З початком війни у ​​66,52% фрилансерів рівень доходу знизився. Це нормальна практика, оскільки загалом багато підприємств тимчасово чи назавжди припинили роботу. Про зниження заробітку найчастіше говорять дизайнери, копірайтери та програмісти. У 24,93% виконавців дохід залишився тим самим, а у 8,55% навіть збільшився. Поліпшити свій фінансовий стан у такий непростий час вдалося переважно програмістам та дизайнерам. Всі ці дані було взято за перші 4 місяці війни. На початку ринок дуже сильно просів, і про те, що з ним відбувається зараз, поговоримо нижче.

Для 49,72% опитаних віддалена робота стала єдиним джерелом доходу, 50,28% мають інші можливості для заробітку. Більшість фрилансерів (74,79%) одержують до $500 на місяць і лише 1,35% вдається заробляти від $3000. Останні — це переважно програмісти, дизайнери та маркетологи.

Середній дохід до $1000 мають 15,76% виконавців, $1000-2000 заробляють 6,13% фрилансерів, у діапазоні $2000-3000 — 1,97% спеціалістів.

70,17% стверджують, що незадоволені зараз рівнем доходу. Тут варто зазначити, що компанія Freelancehunt активно працює над збільшенням кількості проєктів, виходить на нові ринки та залучає закордонних клієнтів. Відповідно, у виконавців з’являється більше можливостей збільшення заробітку. 29,83% фрилансерів не скаржаться на свої доходи.

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Економічна Правда За матеріалами:

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