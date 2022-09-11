60% всіх вакансій України зосереджено у трьох містах — Finance.ua

60% всіх вакансій України зосереджено у трьох містах Вчора 10:04 — Особисті фінанси

60% всіх вакансій України зосереджено у трьох містах

60% вакансій в Україні припадає на три міста — Київ, Львів та Дніпро.

Як і раніше, пошук роботи по всій країні ускладнений високою конкуренцією. Про це пише The page з посиланням на дані аналітиків Робота.ua. Найбільше вакансій зосереджено у Києві — 40% з усього обсягу.

За даними компанії, топ-5 міст з найбільшою кількістю вакансій обіймають понад 22 тисячі вакансій:

Київ — 13 282 вакансії; Львів — 3754; Дніпро — 2396; Одеса — 1920; Вінниця — 920.

Інфографіка: Робота.юа

Найпопулярнішими вакансіями серед роботодавців залишаються:

водій — із середньою зарплатою по країні 26 тис. грн;

інтернет-маркетолог — 20 тис;

робочий виробництва — 15,5 тис. грн;

бухгалтер — 14 тис. грн;

продавець-консультант — 11,5 тис. грн.

Інфографіка: Робота.юа

Загальна кількість вакансій на ринку праці в Україні за останній місяць зросла ще на 6% і становить на 1 серпня 38% від довоєнного рівня. Водночас кількість резюме перевищує показники лютого 2020-го — 108%.

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