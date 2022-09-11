60% всіх вакансій України зосереджено у трьох містах — Finance.ua

60% всіх вакансій України зосереджено у трьох містах
60% вакансій в Україні припадає на три міста — Київ, Львів та Дніпро.
Як і раніше, пошук роботи по всій країні ускладнений високою конкуренцією. Про це пише The page з посиланням на дані аналітиків Робота.ua. Найбільше вакансій зосереджено у Києві — 40% з усього обсягу.
За даними компанії, топ-5 міст з найбільшою кількістю вакансій обіймають понад 22 тисячі вакансій:
- Київ — 13 282 вакансії;
- Львів — 3754;
- Дніпро — 2396;
- Одеса — 1920;
- Вінниця — 920.
Найпопулярнішими вакансіями серед роботодавців залишаються:
- водій — із середньою зарплатою по країні 26 тис. грн;
- інтернет-маркетолог — 20 тис;
- робочий виробництва — 15,5 тис. грн;
- бухгалтер — 14 тис. грн;
- продавець-консультант — 11,5 тис. грн.
Загальна кількість вакансій на ринку праці в Україні за останній місяць зросла ще на 6% і становить на 1 серпня 38% від довоєнного рівня. Водночас кількість резюме перевищує показники лютого 2020-го — 108%.
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