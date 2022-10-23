Доходи українців продовжуватимуть падати й на початку наступного року — Finance.ua

Доходи українців продовжуватимуть падати й на початку наступного року
Тенденція до падіння доходів українців збережеться до кінця цього року й на початку наступного.
Про це заявив заступник міністерки соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі національного телемарафону.
«Можна дуже по-різному вимірювати бідність — є дуже багато класифікаторів і методик, і тут недоречно говорити про якісь цифри — ми просто прекрасно розуміємо, що переважна більшість населення нашої держави або втратила доходи, або дохід зменшився. Основна тенденція і цього року і, напевно, початку наступного року — це падіння доходів населення», — зазначив посадовець.
За його словами, основним інструментом боротьби з бідністю є забезпечення сталості виплат.
«Це, в основному, пенсійне забезпечення, ті ж програми соціальної підтримки. І якщо ми говоримо про основний інструмент боротьби з бідністю, то тут ми можемо говорити, що в Україні достатньо розвинена система соціальних виплат і вони покликані вирішити ті чи інші життєві обставини», — наголосив Музиченко.
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