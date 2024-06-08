Користувачі Spotify найрідше обирають інші стримінгові платформи — Finance.ua

Користувачі Spotify найрідше обирають інші стримінгові платформи Сьогодні 03:08 — Фондовий ринок

Користувачі Spotify найрідше обирають інші стримінгові платформи, Фото: news.sky.com

Дослідницька компанія Antenna виявила, що Spotify має самих лояльних підписників. Користувачі цього сервісу найрідше обирають інші стримінги.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними компанії, менше ніж 1,5% користувачів Spotify відмовились від сервісу у квітні. Щомісячний показник відтоку слухачів компанії коливається на рівні 2% протягом усього року. У Netflix цей показник також становить близько 2%.

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Ринок музичних стримінгових сервісів набагато стабільніший за стримінг відео. Музичні сервіси не мають ексклюзивних гуртів, які можна послухати тільки в них, тому їх користувачі значно рідше змінюють провайдера послуг.

Також можливість отримати ту саму послугу в іншого постачальника стримує компанії від підвищення цін. Якщо Spotify коштуватиме дорожче, ніж Apple Music, Amazon чи YouTube, люди просто перейдуть на інший сервіс.

Antenna повідомляє, що Spotify та інші компанії працюють над ускладненням переходу на інший сервіс для користувача. Персоналізовані добірки, налаштований алгоритм рекомендацій та неможливість перенести свій ретельно зібраний плейлист може стримувати від переходу до конкурента.

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Показники зростання та скасування акаунтів у Spotify набагато кращі, ніж у його конкурентів.

Поки загальний приріст підписників сповільнюється по всій індустрії, Spotify демонструє свої найкращі результати.

Минулого року компанія додала 113 мільйонів користувачів, з яких 29 мільйонів платних підписників. Це був найкращий рік зростання кількості користувачів і другий найкращий рік зростання кількості підписників.

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