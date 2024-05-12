Рекордний прибуток: Spotify заробила понад 1 мільярд євро після скорочення штату — Finance.ua
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Рекордний прибуток: Spotify заробила понад 1 мільярд євро після скорочення штату

Фондовий ринок
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Рекордний прибуток: Spotify заробила понад 1 мільярд євро після скорочення штату
Рекордний прибуток: Spotify заробила понад 1 мільярд євро після скорочення штату
Шведська стримінгова компанія Spotify оголосила про рекордний прибуток у понад 1 мільярд євро після року скорочення витрат і штату.
Про це пише BBC.
Зокрема торік компанія скоротила 17% працівників, щоб зменшити витрати.
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А вже у грудні генеральний директор Spotify Даніель Ек заявив, що близько 1 500 робочих місць буде скорочено в межах «суттєвих дій щодо оптимізації наших витрат», щоб компанія могла досягти своїх цілей.
Нині Spotify має 615 мільйонів користувачів, що дещо нижче власного прогнозу в 618 мільйонів на квартал.
На середину року компанія планує збільшити цю кількість до 631 мільйона. Кількість преміум підписників у першому кварталі зросла на 14% - до 239 мільйонів.
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Як розповіли журналісти, з моменту свого запуску у 2006 році Spotify інвестувала велику суму грошей у розвиток бізнесу та забезпечення ексклюзивного вмісту.
На платформі представлені подкасти, створені Мішель і Бараком Обамою, а також герцогом і герцогинею Сассекськими.
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