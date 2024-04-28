Spotify планує чергове підвищення цін — Finance.ua

Spotify планує чергове підвищення цін
Гігант потокового аудіо додав кілька нових функцій (зокрема й з ШІ), підштовхуючи абонентів до оформлення платних підписок.
Як повідомляє Bloomberg, у першому кварталі 2024 року кількість платних користувачів Spotify зросла на 14% у порівнянні з минулим роком — до 239 млн.
Загальна кількість абонентів тим часом сягнула 615 млн (порівняно з 617,9 млн торік).
Дохід Spotify
Загальний дохід Spotify зріс на 20% — до $3,8 млрд, а операційний прибуток компанії склав $179 млн, перевершивши оцінки.
Торік Spotify підняв ціни на передплати й планує чергове підвищення — приблизно на $1−2 на місяць на п’яти ринках до кінця квітня, включаючи Велику Британію, Австралію та Пакистан.
Додатково компанія розробляє нові тарифи для аудіокниг — у 2023 році сервіс вперше представив передплату на аудіокниги й каже, що понад 25% користувачів, які мають доступ до пропозиції, натискали «Відтворити» принаймні один раз.
Нагадаємо, стримінговий сервіс Spotify у 2023 році виплатив виконавцям $9 млрд роялті.
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