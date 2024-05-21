Apple оскаржуватиме в суді штраф ЄС на €1,84 мільярда у справі Spotify — Finance.ua
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Apple оскаржуватиме в суді штраф ЄС на €1,84 мільярда у справі Spotify

Фондовий ринок
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Apple планує оскаржити рішення Європейської комісії щодо штрафу для компанії у розмірі €1,84 мільярда за перешкоджання Spotify інформувати своїх користувачів про способи оплати за межами App Store.
Про це повідомляє Bloomberg.
Компанія подала позов до Генерального суду Європейського союзу у Люксембурзі у спробі скасувати попереднє рішення комісії. Про це повідомили анонімні джерела, обізнані з цим питанням.
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Європейська комісія вже заявила, що вона готова захищати своє попереднє рішення у суді.
Водночас Apple відмовилася давати коментарі та посилається на свою попередню заяву, де говорилося, що регулятори не змогли навести жодних доказів, що її поведінка шкодить користувачам.
Spotify вперше подав скаргу до ЄС про обмеження можливості інформувати користувачів пристроїв Apple про альтернативні способи оплати у 2019 році.
За матеріалами:
mezha.media
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