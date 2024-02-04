Корпорація Kia вперше обігнала за ринковою вартістю Hyundai, яка врятувала її від банкрутства — Finance.ua

Корпорація Kia вперше обігнала за ринковою вартістю Hyundai, яка врятувала її від банкрутства Сьогодні 00:12 — Технології&Авто

Автовиробник Kia випередив Hyundai Motor Co. за ринковою вартістю, хоча саме Hyundai врятував Kia від банкрутства більше ніж 25 років тому.

Про це повідомляє Bloomberg

На момент закриття біржі у Сеулі акції корпорації зросли на 5%. Це призвело до збільшення ринкової вартості Kia до 41,3 трлн вон ($31 млрд) та зробило її більш цінною, ніж материнська компанія Hyundai. Вартість останньої досягла 41,1 трлн вон після зростання на 2,4%.

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Наразі вартість акцій Kia є п’ятою у Південній Кореї.

Уперше з 2001 року Kia, виробник популярних моделей автомобілів таких, як EV6, Sorento та Niro, випередила Hyundai на корейському фондовому ринку.

Корпорація Hyundai придбала Kia у 1998 році, коли відбулося її банкрутство. Наразі Hyundai володіє 34% її акцій.

Hyundai Motor Group була заснована в 2000 році, вона є материнською компанією Hyundai Motor Co., Kia та Genesis.

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Минулого року Kia продала 111 545 електромобілів у всьому світі, натомість Hyundai збільшила продажі до 158 110 одиниць.

Продажі електромобілів Kia зростуть на 50% до 270 000 одиниць у 2024 році, що зробить компанію видатною серед глобальних конкурентів на тлі слабкого попиту.

Укрінформ За матеріалами:

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