Корпорація Kia вперше обігнала за ринковою вартістю Hyundai, яка врятувала її від банкрутства — Finance.ua

Корпорація Kia вперше обігнала за ринковою вартістю Hyundai, яка врятувала її від банкрутства
Автовиробник Kia випередив Hyundai Motor Co. за ринковою вартістю, хоча саме Hyundai врятував Kia від банкрутства більше ніж 25 років тому.
Про це повідомляє Bloomberg.
На момент закриття біржі у Сеулі акції корпорації зросли на 5%. Це призвело до збільшення ринкової вартості Kia до 41,3 трлн вон ($31 млрд) та зробило її більш цінною, ніж материнська компанія Hyundai. Вартість останньої досягла 41,1 трлн вон після зростання на 2,4%.
Наразі вартість акцій Kia є п’ятою у Південній Кореї.
Уперше з 2001 року Kia, виробник популярних моделей автомобілів таких, як EV6, Sorento та Niro, випередила Hyundai на корейському фондовому ринку.
Корпорація Hyundai придбала Kia у 1998 році, коли відбулося її банкрутство. Наразі Hyundai володіє 34% її акцій.
Hyundai Motor Group була заснована в 2000 році, вона є материнською компанією Hyundai Motor Co., Kia та Genesis.
Минулого року Kia продала 111 545 електромобілів у всьому світі, натомість Hyundai збільшила продажі до 158 110 одиниць.
Продажі електромобілів Kia зростуть на 50% до 270 000 одиниць у 2024 році, що зробить компанію видатною серед глобальних конкурентів на тлі слабкого попиту.
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